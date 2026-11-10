Endrick bei Real Madrid: Mourinho lehnt Wechsel ab, Leihe möglich

Endrick wartet bei Real Madrid weiter auf Einsatzzeit. Trainer Jose Mourinho lehnt einen Winter-Abgang ab, der Brasilianer hofft auf eine erneute Leihe.

Das einstige Wunderkind Endrick kommt bei Real Madrid weiterhin nicht in Schwung. Der Brasilianer soll sich mit einem Wechsel beschäftigen, doch Trainer Jose Mourinho will davon nichts wissen. Der Stürmer hofft deshalb wohl auf zumindest eine erneute Leihe, um dem Reservistendasein in der spanischen Hauptstadt zu entfliehen.

Die Aussagen des 19 Jahre alten Angreifers wurden von der brasilianischen Sportseite Globo Esporte nach seiner Ankunft bei der brasilianischen Nationalmannschaft wiedergegeben. Endrick machte deutlich, dass er vor allem spielen möchte, um seinen Teamkollegen zu helfen. Die Enttäuschung über seine Rolle bei den Königlichen war dabei deutlich herauszuhören.

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Endrick wartet in Madrid weiter auf Einsatzzeit

Endrick kommt in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend erst auf 141 Minuten Einsatzzeit, in denen er ein Tor erzielte und eine Vorlage gab. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Bilanz bei Real Madrid 47 Pflichtspiele mit acht Toren und zwei Vorlagen zu Buche.

Der Stürmer kam im Sommer von Palmeiras nach Spanien, wobei eine Ablösesumme von 48 Millionen Euro kolportiert worden war. Diese Investition hat sich bislang nach Einschätzung der Berichte nicht wirklich ausgezahlt. Auch in der brasilianischen Nationalmannschaft kommt Endrick auf 24 Länderspiele mit vier Toren, was ebenfalls ausbaufähig ist.

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Mourinho und Endrick sehen unterschiedliche Wege

Endrick macht seinen Trainer Jose Mourinho nicht für seine schwierige Situation verantwortlich und lobt ihn sogar. Er sagte, Mourinho habe großes Vertrauen zu ihm und erkundige sich täglich nach seinem Wohlbefinden, allerdings nicht im Hinblick auf den Fußball, sondern in Bezug auf sein Privatleben.

Endrick räumte zudem offen ein, wie er seine Konkurrenzsituation einschätzt. Mit Blick auf Kylian Mbappe, der bei der letzten Wahl zum Ballon d'Or als zweitbester Spieler der Welt ausgezeichnet wurde, erklärte er, dass alle wüssten, wer Mbappe sei. Die Rangordnung im Kader sei ihm daher klar bewusst.

Mourinho, der als portugiesischer Star-Coach gilt, lehnt einen Winter-Abgang trotz der geringen Einsatzzeiten Endricks ab. Laut der spanischen Sportzeitung Marca soll Mourinho gesagt haben, dass ein interessierter Verein lange warten könne, da Endrick nur müde werde.

Länderspielpause als Chance auf mehr Minuten

Mourinho hofft, dass Endrick während der Länderspielpause bei der Nationalmannschaft wichtige Einsatzminuten sammeln kann. Er betonte, dass er sich freuen würde, wenn Carlo Ancelotti den Stürmer in dieser Phase einsetzt, da er sich wünsche, dass Endrick spielt.

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Ob Endrick bei Real Madrid langfristig eine größere Rolle erhält, bleibt nach den vorliegenden Aussagen offen. Fest steht, dass der Brasilianer nach eigener Aussage vor allem Spielpraxis sucht, um Tore zu schießen und Vorlagen zu geben, wie er es einst bei Olympique Lyon getan hat.