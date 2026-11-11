Der 20-Jährige des Real Madrid äußert Unzufriedenheit mit seiner Reservistenrolle und fordert mehr Einsatz. Seine Aussagen kommen nach einer knappen Einsatzzeit von nur 141 Minuten.

Der 20-jährige brasilianische Stürmer Paul Theodor Endrick hat nach seiner Rückkehr zur Nationalmannschaft bei Globo Esporte gesagt, dass die geringe Spielzeit bei Real Madrid ihn frustriere. Sein Trainer José Mourinho hat Endrick bislang nur siebenmal eingesetzt, wobei er insgesamt 141 Minuten spielte und einen Treffer erzielte.

Endricks Wunsch nach mehr Aufschlag

Endrick erklärte, er wolle einfach nur spielen, glücklich sein und seine Teamkollegen unterstützen, genau wie in Lyon. Dort sammelte er in 21 Pflichtspielen 16 Torbeteiligungen. Bei Real sieht er jedoch kaum Perspektiven und will aktivere Spielzeit. Seine Aussagen betonen die Bedeutung einer regelmäßigen Einsatzchance für die Entwicklung seines Könnens.

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José Mourinho bleibt im Fokus

Der Real-Trainer betonte, dass Endrick kein Problem für ihn sei. Er sagte, wenn ein interessierter Verein dem Stürmer den Platz geben wolle, könne der Spieler lange warten. Mourinho plant hingegen, Endrick langfristig zu halten und sieht ihn gern im Team. Der Trainer bewundert zudem die Loyalität von Endrick und ruft ihn regelmäßig ab.

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Ausblick: Transfer oder Fortsetzung?

Es ist unklar, ob Endrick beim Januar schon einen Kaderwechsel erwägt oder ob Real Madrid ihm künftig mehr Spielzeit bietet. Die Diskussion dreht sich um eventuelle Interessenten, die auf den jungen Torjäger warten. Bislang hat Endrick keinen Groll gegen Mourinho gezeigt, sondern Vertrauen in ihn ausgesprochen. Skaß in den kommenden Wochen wird deutlich, ob die Römer neue Möglichkeiten schaffen oder die Fremde suchen.>