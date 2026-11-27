Energica will ab 2027 wieder E-Motorräder ausliefern und die Preise um rund 20 Prozent senken.

Der italienische Elektromotorrad-Hersteller Energica plant nach seiner Insolvenz im Jahr 2024 einen Neustart. Unter dem neuen Eigentümer aus Singapur soll die Produktion nach Indien verlagert werden.

Dadurch sollen die Verkaufspreise der E-Motorräder um rund 20 Prozent sinken. Im Rahmen der diesjährigen Motorradmesse EICMA in Mailand hat Energica seine Pläne für die Wiederaufnahme der Produktion vorgestellt. Die Marke wurde laut einem Bericht von heise autos im August 2025 von der neu gegründeten Energica Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur übernommen..

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Zuvor war die Suche nach neuen Investoren gescheitert. Auch der damalige Mehrheitseigner, der US-Konzern Ideanomics, befand sich in finanziellen Schwierigkeiten und konnte kein frisches Kapital bereitstellen. Im Juli 2025 hatte Energica schließlich den Eingang eines Kaufangebots mit einer bedeutenden Anzahlung von Investoren aus Singapur bekannt gegeben. Unter dem neuen Eigentümer soll die Produktion nun nach Asien verlagert werden.