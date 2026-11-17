Energie Cottbus steht im Abstiegskampf. Trotz guter Talente fehlen Erfahrung in der Abwehr und Torgefahr. BILD zeigt die Problemzonen.

Der FC Energie Cottbus befindet sich in einer kritischen Phase der 2. Bundesliga -Saison. Trotz eines soliden Starts im ersten Drittel der Spielzeit liegt der Abstand zum Relegationsrang lediglich bei sieben Toren. Der Unterschied zum direkten Abstiegsplatz beträgt gerade einmal zwei Punkte. Diese knappen Margen bedeuten, dass das Team im Winter einen drastischen Kurswechsel bei der Kaderplanung einleiten muss, um den Klassenerhalt zu sichern.

Kaderplanung und strategische Nachjustierung

Die Lage erfordert ein schnelles Handeln. Die Management-Struktur muss identifizieren, wo genau die Schwachstellen liegen, um die Defizite im Transferfenster zu beheben. BILD hat die kritischen Problemzonen analysiert, an denen Energie nachlegen muss, um die Punkteausbeute nachhaltig zu steigern. Ein passiver Ansatz ist angesichts der Tabellenposition nicht mehr vertretbar.

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Defensive Lücken und fehlende Erfahrung

Die Defensive bleibt der größte Schwachpunkt im System von Trainer Claus-Dieter Wollitz. Die Mannschaft ließ mit 23 Großchancen die meisten Torchancen der gesamten Liga zu, was auf strukturelle Mängel hinweist. Es fehlt mindestens ein Abwehrspieler in der Defensivzentrale, der über nachweisbare Erfahrung in der 2. Bundesliga verfügt. Die aktuelle Personaldecke reicht nicht aus, um Sperren und Verletzungen kompensieren zu können, insbesondere wenn die Relegation im Spiel ist.

Talente entwickeln sich, aber Tiefe fehlt

Die Entwicklung junger Talente läuft positiv. King Manu (22) und Luca Erlein (19) haben sich deutlich gesteigert und tragen zur Konkurrenzfähigkeit bei. Dennoch darf keiner dieser Schlüsselspieler ausfallen. Ein Ausfall würde das System sofort zum Einstimmen bringen, da die Reserven nicht das gleiche Niveau halten können. Die Abhängigkeit von wenigen Stars ist ein strategisches Risiko.

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Offensive Stagnation und taktische Anpassungen

Auf der gegnerischen Seite zeigt sich ein anderes Bild. Dmytro Bogdanov (19) startete stark mit zwei Treffern, ist aber seit sieben Partien torlos. In Braunschweig saß er sogar die vollen 90 Minuten auf der Bank. Erik Engelhardt (28) ist aufgrund eines Kreuzbandrisses voraussichtlich nicht mehr Teil der Saisonplanung. Justin Butler (25) mit fünf Toren erfüllt zwar seinen Job, doch Gegner gewöhnen sich an sein Spiel.

Angriffskante und taktische Flexibilität

Cottbus benötigt eine neue Angriffskante, die durch Kopfballspiele für zusätzliche Gefährlichkeit sorgt. Statt schneller Flügelflitzer nutzt Wollitz oft Halbspuren-Kicker, die ihre Position wechseln. Ein Spieler mit echtem Tempo auf der Außenbahn würde dem Team mehr Flexibilität geben. Jannis Boziaris (23) tut sich schwer und blieb im offensiven Mittelfeld bisher ohne Beteiligung.