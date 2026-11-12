Energie Cottbus: Defensive wird im Abstiegskampf zum Problem

Trotz Platz 12 steht Energie Cottbus unter Druck. Laut Sportec Solutions sind Zweikämpfe und Abwehr die größten Schwachstellen im Kampf um den Klassenerhalt.

Auf den ersten Blick wirkt die Bilanz von Energie Cottbus in der 2. Bundesliga solide. Der Aufsteiger hat 11 Punkte gesammelt, bei minus 2 Toren steht der Verein auf Platz 12. Wer jedoch die Daten und Fakten der Liga genauer betrachtet, erkennt, dass der Schein trügt. Die offiziellen Bundesliga-Analysten von Sportec Solutions liefern Zahlen, die für den Verein im Abstiegskampf ein deutliches Warnsignal darstellen.

Die Auswertung, die BILD veröffentlicht hat, zeigt vor allem Schwächen im Defensivverhalten. Energie Cottbus muss demnach in der Liga die zweitwenigsten Zweikämpfe bestreiten und gewinnt ligaweit die wenigsten. Daraus ergibt sich eine Zweikampfquote von 48,3 Prozent, was Rang 16 entspricht.

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Schwache Zweikampfquote und Kopfballduelle

Die Zweikampfquote von 48,3 Prozent ist der zentrale Befund für die Lausitzer. Energie Cottbus verliert in der 2. Bundesliga also mehr Duelle, als man gewinnt, und liegt damit auf Rang 16 der Liga. Diese Zahl verdeutlicht, wie wenig der Verein bislang über den Zweikampf kommt.

Auch bei den Kopfballduellen fällt das Ergebnis nicht besser aus. Hier liegt die Quote bei 46,2 Prozent, was Rang 15 bedeutet. Beide Werte zusammen zeigen, dass die Mannschaft in direkten Duellen regelmäßig den Kürzeren zieht, was gerade im Abstiegskampf schwer wiegt.

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Abwehr als Achillesferse bei Großchancen

Die Abwehr von Energie Cottbus ist laut den Daten die größte Baustelle. Der Verein hat 189 Torschüsse des Gegners zugelassen und damit die zweitmeisten der Liga kassiert. Nur Osnabrück musste mit 190 Torschüssen noch mehr Abschlüsse hinnehmen.

Besonders auffällig ist die Anfälligkeit bei Großchancen. Der FCE ließ 23 Riesengelegenheiten des Gegners zu, was einen Höchstwert darstellt. Nach den expected Goals hätte es bei Energie bereits 25-mal einschlagen müssen, tatsächlich kassiert hat das Team 20 Gegentore. Auch nach der torlosen Partie in Braunschweig bleibt die Defensive also die Achillesferse der Mannschaft.

Trainer Wollitz sieht Stabilität als Ziel

Trainer Claus-Dieter Wollitz, 61 Jahre alt, hat nach dem Spiel in Braunschweig die Defensivarbeit thematisiert. Er erklärte sinngemäß, dass seine Mannschaft grundsätzlich ein zweites oder drittes Spiel mit Stabilität benötige. Gleichzeitig betonte er, dass irgendwann der Anfang gemacht werden müsse.

Wollitz nannte als konkrete Aufgabe, sich gegenseitig besser zu unterstützen und die Räume zu schließen. Damit beschreibt der Trainer genau jene Punkte, die in den Statistiken auffallen: fehlende Abstimmung in der Defensive und zu viele Räume für den Gegner.

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Starke Chancenverwertung trifft auf wenig Laufleistung

Im Angriff kann Energie Cottbus bislang auf die fünftbeste Chancenverwertung der Liga zählen. Statistisch wären anhand der Tormöglichkeiten nur 14,4 Treffer erwartbar gewesen, tatsächlich haben die Brandenburger aber 18-mal getroffen. Bei 153 Schüssen auf das gegnerische Tor belegt der Verein Platz 11.

Gleichzeitig läuft die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz mit 1280,5 Kilometern das viertgeringste Pensum in der 2. Bundesliga ab. Als positiver Aspekt wird der Ballbesitz genannt: Mit 53 Prozent liegt Energie auf Rang 5 und kann den geringen Laufweg bisher teilweise ausgleichen.

Abstiegskampf verlangt mehr Einsatz im Zweikampf

Um dauerhaft über dem Strich zu bleiben, muss Energie Cottbus nach der Analyse deutlich mehr über den Kampf kommen. Individuell gilt es, sich besonders in der Defensive durchzusetzen, um die Schwächen bei Zweikämpfen und Großchancen auszugleichen.

Nach sechs Spielen ohne Sieg ist den Verantwortlichen klar, dass das Überleben in der Liga von dieser Entwicklung abhängt. Die Zahlen von Sportec Solutions machen deutlich, dass der Klassenerhalt nur gelingt, wenn sich die Defensive spürbar verbessert.