Energie Cottbus: Der Aufstiegsheld erwartet eine Fan-Invasion und einen direkten Aufstieg in die 2. Liga

Detlef Irrgang, ehemaliger Stürmer und Vereins-Legende von Energie Cottbus, erwartet eine große Fan-Invasion und einen direkten Aufstieg in die 2. Liga, wenn die Lausitzer am Samstag in Regensburg einen Sieg holen. Er hofft auf eine echte Fan-Invasion und eine erfolgreiche Saison mit Claus-Dieter Wollitz als Trainer.

Energie Cottbus steht vor dem größten Spiel seit Jahren! Die ganze Lausitz träumt von der Rückkehr in die 2. Liga . Mit einem Sieg in Regensburg können sich die Lausitzer am Samstag (13.30/live MagentaTV und rbb) direkt ins Fußball-Unterhaus schießen.

Die Euphorie rund um den Klub ist riesig. Vereins-Legende Detlef Irrgang (59) erwartet deshalb eine echte Fan-Invasion: "Das wird Wahnsinn!

". Mindestens 6000 Energie-Fans werden in Regensburg erwartet. Damit könnte das Jahnstadion (15.210 Plätze) fast zum Heimspiel werden. Für Irrgang steht fest: Die Lausitzer werden ihre Mannschaft um Trainer Claus-Dieter Wollitz (60) nach vorn peitschen.

"Da wird eine Invasion sein an Cottbusern. Da werden auch noch viele sein, die gar keine Karte haben und vor dem Stadion stehen", so der ehemalige Stürmer.

"Das wird sicherlich so passieren, das wird Wahnsinn! ". Der frühere Stürmer ist in Cottbus bis heute DER Aufstiegsheld und wurde von den Fans als "Fußballgott" gefeiert. 1997 schoss er Energie mit zwei Toren gegen Hannover 96 in die 2. Liga, 2000 traf er beim Bundesliga-Aufstieg gegen den 1.

FC Köln. Jetzt fiebert der Rekordspieler mit über 400 Pflichtspielen wieder mit seinem Herzensverein mit. Detlef Irrgang jubelt 2000 über seinen 1:0-Treffer gegen Köln (Endstand 2:0), am Ende steigt Energie sensationell in die Bundesliga aufIrrgang, der jedes Heimspiel im Stadion der Freundschaft verfolgt, wird das Endspiel nicht live vor Ort sehen können. Stattdessen schaut er die Partie gemeinsam mit ehemaligen Weggefährten vor dem Fernseher, inklusive Bierchen und großer Hoffnung.

An den Aufstieg glaubt der Ex-Profi fest.

"Es muss in Regensburg gewonnen werden, ohne Wenn und Aber", sagt Irrgang und tippt auf ein 2:0 für Cottbus. Seine Erwartung: "Man muss sehen, dass die Mannschaft kämpft, dass sie wissen, worum es geht.

". Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Energie in Regensburg, ist der direkte Aufstieg in die 2. Liga perfekt – egal, was Duisburg (67 Punkte/drei Tore schlechter) und Essen (67/neun Tore schlechter) machen. Selbst ein Unentschieden könnte reichen.

Dann dürfte Duisburg allerdings nicht hoch gewinnen und Essen müsste patzen. Bei einer Niederlage wird gezittert: Dann ist Cottbus auf Schützenhilfe angewiesen. Sollte der Aufstieg tatsächlich perfekt gemacht werden, erwartet Irrgang in der Lausitz eine große Party.

"Dann wird sicherlich ruckzuck in den Bus gegangen und nach Hause gefahren", sagt die Klub-Legende. Für die Mannschaft werde der Verein "schon irgendwas geplant haben". Auch bei den Spielern selbst hat er keine Zweifel: "Dann sollen sie die Sau rauslassen. ". Und dann wird es eine lange Nacht





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