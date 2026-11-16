Energie Cottbus empfängt Tabellenführer Hertha BSC im Duell um den Klassenverbleib

Energie Cottbus trifft am Sonntag auf Tabellenführer Hertha BSC. Trainer Claus-Dieter Wollitz warnt vor der Intensität des Hauptstadtklubs, während die Lausitzer gegen den Abstieg kämpfen müssen.

Energie Cottbus empfängt am Sonntag um 13.30 Uhr den Tabellenführer der 2. Bundesliga, Hertha BSC, in einem hochaktuellen Duell. Das Spiel wird live auf dem Sender Sky ausgestrahlt und stellt eine wichtige Zäsur in der Saison dar. Der Aufsteiger aus der Lausitz versucht, dem Hauptstadt-Klub die erste Saisonniederlage beizubringen.

Wollitz lobt Hertha Intensität und Tempo

Trainer Claus-Dieter Wollitz äußert sich enthusiastisch über die Qualität des Gegners. Er habe Hertha BSC in der laufenden Saison bereits dreimal live beobachtet. Wollitz stellt fest, dass die Berliner jedes Momentum effektiv nutzen und eine hohe Intensität sowie Geschwindigkeit entwickeln. Zudem verfüge der Hauptstadtklub über ein klares eigenes Selbstverständnis, was die Position an der Tabellenspitze erklärt.

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Die aktuelle Punktlandung verdeutlicht die Überlegenheit von Hertha BSC. Der Verein liegt zwölf Punkte vor dem Wolfsburger Konkurrenten. Diese Distanz unterstreicht die konstant starke Leistung der Berliner in den bisherigen Spielen der zweiten Liga. Wollitz erkennt die Klasse des Gegners klar an.

Rekordgeheimnisse der Hertha Vergangenheit

Der Trainer der Lausitzer traut Hertha BSC sogar zu, den Punkterekord aus der Zweitliga-Saison 2012 und 2013 zu knacken. In dieser historischen Spielzeit erreichte Hertha BSC insgesamt 76 Punkte. Dies stellte die höchste Punktzahl seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel dar.

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Claus-Dieter Wollitz berechnet das weitere Potenzial des Tabellenführers präzise. Er führt aus, dass Hertha BSC bei einer durchschnittlichen Ausbeute von 1,7 Punkten pro verbleibendem Spiel automatisch in die Bundesliga aufsteigen würde. Darüber hinaus sehe er auch die Möglichkeit eines neuen Punkteweltrekords für den Hauptstadt-Klub.

Kritische Tabellenposition der Lausitzer

Die Situation bei Energie Cottbus ist deutlich angespannter als beim Gegner. Die Lausitzer müssen selbst darauf achten, in der Tabelle nicht weiter abzurutschen. Aktuell sammeln die Spieler elf Zählern. Diese Punktzahl führt zu einer Tabellenführung im unteren Bereich.

Cottbus steht punktgleich mit dem Karlsruher SC auf dem Relegationsrang 16. Diese Position ist entscheidend, da sie über den direkten Klassenerhalt oder den Weg in die Relegation bestimmt. Die Drucksituation ist für beide Vereine hoch, doch die Motivation ist bei der Energie anders gelagert.

Taktische Herausforderungen für das Duell

Trainer Wollitz fordert von seiner Mannschaft, das eigene Tempo durchzuhalten. Er ist überzeugt, dass die Lausitzer in der Lage sind, gegen die Berliner zu bestehen, sofern sie ihre Struktur wahren. Die Herausforderung besteht darin, der Intensität des Tabellenführers standzuhalten.

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Das Duell am Sonntag liefert nicht nur Punkte, sondern klärt die Richtung für den weiteren Saisonverlauf. Für Cottbus ist ein positives Ergebnis der beste Schutz vor dem Abstiegskampf. Für Hertha BSC ist die Kontrastierung gegen Aufsteiger eine Beweislast für die Meisterschaft. Die Lausitzer starten mit der Absicht, den Rekordhalter zu stürzen.