Energie Cottbus feiert Aufstieg in der 2. Bundesliga mit verrückter Party auf Rastplatz

Die Aufstiegsnacht von Energie Cottbus war eine absolute Sensation. Nach dem 1:0-Triumph in Regensburg, in dem Jannis Boziaris mit einem 18-Meter-Traumtor zum Sieg beitrug, feierten die Fans und Spieler einen ausgelassenen Partystag auf einem Rastplatz in Bayern. Polizisten sorgten dafür, dass die Tankstelle gesichert war, während die Fans Bengalos und andere Partykörner ausbrannten und ein Moshpit bildeten.

Genug des Drittliga-Frusts! Energie Cottbus ist zurück in der 2. Bundesliga und die Aufstieg snacht wurde völlig verrückt. Nicht nur auf dem Altmarkt in Cottbus eskalierte die Party , schon auf der Rückfahrt aus Regensburg am späten Nachmittag verwandelten Fans und Mannschaft einen Rastplatz in eine rot-weiße Ausnahmezone.

Zuvor hatte Energie in Regensburg Fußball-Geschichte geschrieben. Jannis Boziaris schoss die Lausitzer mit seinem 18-Meter-Traumtor zum 1:0 in Richtung Aufstieg, ehe Keeper Marius Funk in der Nachspielzeit sogar noch einen Elfmeter parierte und damit den Sieg festhielt. Nach dem Abpfiff stürmten tausende Fans den Platz, Spieler und Anhänger lagen sich in den Armen und Trainer Claus-Dieter Wollitz kündigte sofort an: „Heute wird gefeiert.

“ An ihrem ersten Halt – dem Rastplatz Waldnaabtal in Bayern – wurde dem Mannschaftsbus von hunderten Anhängern empfangen. Polizisten, die den Bus seit Abfahrt begleiteten, sicherten die Tankstelle, hielten sich aber zurück. Daraufhin rollten immer mehr Fanbusse an. Plötzlich dröhnten Boxen über den Parkplatz, Bengalos wurden gezündet und mitten zwischen Zapfsäulen und Reisebussen bildete sich mehrfach ein Moshpit.

Energie-Spieler feierten mit Bengalos. Um kurz nach 19 Uhr erreichte die Party ihren Höhepunkt: Überall knallten Korken, Hupen hallten über die Autobahn und die Fans sangen lautstark „Nie mehr “. Selbst Trainer Claus-Dieter Wollitz, Anderson Lucoqui und Kapitän Axel Borgmann wurden Bengalos in die Hand gedrückt, um gemeinsam mit den Anhängern zu feiern. Immer wieder stürmten Fans für Selfies und Umarmungen zu den Spielern.

Für viele Anhänger wurde der Rastplatz damit zum ersten echten Party-Hotspot der langen Aufstiegsnacht





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