Energie Cottbus, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen: Ein letztes Kapitel der 3. Liga. Brandenburgthriller in Regensburg.

Der Kampf um den letzten Tabellenplatz in der 3. Liga führt Energie Cottbus, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und einen weiteren zu einem spannenden Showdown in Regensburg. Claus-Dieter Wollitz (Trainer der Energie Cottbus) und sein hartnäckiger Wille, den Aufstieg zu erhaschen, stehen im Vordergrund. Kondition, Leidenschaft und historische Erinnerungen sind die Kampfgründe.

Vier Teams, zwei Plätze, ein Herzschlag-Finale! Vor dem letzten Spieltag der 3. Liga kämpfen mit Energie Cottbus, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und. Die Lausitzer stehen auf Platz zwei und haben den direkten Aufstieg komplett in der eigenen Hand.

Ein Sieg in Regensburg – und der Traum von der Rückkehr in die 2. Liga nach zwölf Jahren wird Realität. Aber auch ein Remis reicht, wenn Duisburg nicht mit vier Toren Abstand gegen Viktoria Köln gewinnt. Und die Cottbuser Trainer-Legende erteilt schon vorher ein Knallhart-Verbot.

Energie Cottbus träumt vom Aufstieg, Tausende Fans wollen in Regensburg dabei sein. Claus-Dieter Wollitz (60) knallhart: „Es gibt keine Zwischenergebnisse. Da habe ich mich schon immer dagegen ausgesprochen. In so einem Spiel bekommst du alle Informationen über die Ränge.

Das soll auch so sein!

" Heißt: Die Mannschaft soll sich voll auf das eigene Spiel konzentrieren. Rückenwind gibt der Last-Minute-Sieg gegen Wiesbaden (2:1), der noch einmal Kräfte freigesetzt hat.

Außerdem reisen rund 6.000 Energie-Fans mit nach Regensburg. Hoffnung macht auch die Statistik: Noch nie hat ein Team den Aufstieg verspielt, das vor dem letzten Spieltag auf Rang zwei stand. Und Energie hat noch nie gegen den Jahn verloren (4 Remis, drei Siege). Wollitz: „Der Mittelpunkt liegt bei der Mannschaft!

Wenn es nicht klappt, sitzt der Verlierer eh hier vorne. Ich würde alles für die Truppe tun und alles von ihr wegtun. Jetzt kann ich sie nur so begleiten, dass ich hundertprozentig die Überzeugung habe, komplett safe und klar bin. Das vermittele ich ihr.

" Problem: Verliert Energie, wird es sogar mit dem Relegationsplatz eng. Denn der Vierte aus Essen kann bei Pattern der beiden Konkurrenten Nur Hansa Rostock hat maximal Außenseiterchancen. Aufgrund der besten Tordifferenz können die Ostseestädter bei Niederlagen von Essen und Duisburg noch auf den Relegationsrang kommen. Voraussetzung ist ein Dreier in Saarbrücken.

Derweil stellt Wollitz im Fall eines Cottbus-Aufstiegs klar: „Ich kann auch jedem Fan drei Bier ausgeben. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen hätte ich. Ob ich die körperlichen Voraussetzungen habe, jedem die Hand zu schütteln, weiß ich nicht.

" Ansonsten wolle er sich vor Ort in Brandenburg bei den eigenen Anhängern für die fantastische Unterstützung revanchieren. "Sie sind dann herzlich hier in Cottbus eingeladen. Ich gebe denen auch noch eine Bratwurst aus und haue jedem den Senf darauf. Von mir aus auch Bautz'ner Senf.

Sie haben es sich wirklich verdient," meint der FCE-Coach. Und fiebert auf den historischen Mega-Triumph hin ..





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