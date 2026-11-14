Energie Cottbus plant Ausgliederung Profifußball in GmbH & Co. KGaA

Energie Cottbus prüft die Trennung des Profisports vom eingetragenen Verein zur Risikominimierung. Eine Mitgliederversammlung diskutierte am Freitag die Pläne von Präsident Sebastian Lemke.

Der Fußballverein Energie Cottbus bereitet einen historischen strukturellen Wandel vor, nachdem der Aufstieg in die 2. Liga erreicht wurde. Auf der Mitgliederversammlung am Freitagabend präsentierte der Vereinspräsident Sebastian Lemke erstmals konkrete Details zu einer möglichen Ausgliederung des Profifußballbereichs aus dem bestehenden eingetragenen Verein. Dieser Schritt zielt darauf ab, die wirtschaftliche Stabilität zu erhöhen und die Professionalisierung des Sportbetriebs in Cottbus weiter voranzutreiben.

Rechtsformwechsel und finanzielle Risiken

Seit Bestehen laufen Spieler, Trainer, Transfers und der gesamte Profi-Spielbetrieb über den eingetragenen Verein. Diese Konstellation führt dazu, dass der e. V. das komplette wirtschaftliche Risiko für den Profibereich trägt. Um diese Belastung zu verringern, wird derzeit eine GmbH & Co. KGaA mit einer vereinseigenen Management-GmbH als neue Rechtsform ins Spiel gebracht. Ziel ist es, die finanziellen Risiken von der eigentlichen Vereinsstruktur zu entkoppeln, während die Kontrolle beim Mutterverein verbleibt.

Also read Energie Cottbus: Defensive wird im Abstiegskampf zum Problem

Sicherheit der 50+1-Regel gewahrt

Präsident Sebastian Lemke betonte bei der Präsentation der Pläne in der Lausitz-Arena, dass die Ausgliederung ein wichtiger Schritt für die weitere Professionalisierung sei. Ein zentrales Anliegen der Vereinsführung ist die Wahrung der 50+1-Regel. Die Mitgliederrechte, die Gemeinnützigkeit sowie die Verantwortung für den Jugend- und Breitensport sollen weiterhin beim ursprünglichen Verein liegen. Diese Maßnahme dient dazu, die Interessen der Fans und der Basisorganisation auch in der neuen Struktur zu schützen und zu festigen.

Finanzlage und historische Vorbilder

Die Notwendigkeit dieser Überarbeitung wird durch die aktuelle finanzielle Lage des Vereins unterstrichen. Das Geschäftsjahr 2025/26 schloss Energie mit einem Minus von rund 87.400 Euro ab. Gleichzeitig investierte der Verein 2,7 Millionen Euro in seine Strukturen. Hinzu kommen erhebliche Verbindlichkeiten in Höhe von 10,765 Millionen Euro. Davon entfallen 7,205 Millionen Euro auf Kredite von Kreditinstituten, darunter Darlehen für den Stadionkauf und den Bau der Stahlrohrtribünen. Die Idee einer solchen Trennung ist nicht neu; bereits 2003 wurde in Cottbus darüber diskutiert, den Profibereich zu separieren, was jedoch damals nicht umgesetzt wurde.

Advertisement

Entscheidungsverfahren und Timeline

Trotz der verhaltenen Zustimmung und kritischer Nachfragen beim Publikum auf der Mitgliederversammlung ist der Schritt noch nicht endgültig beschlossen. Zunächst sollen verschiedene Rechtsformen ausführlich geprüft werden, bevor eine finale Entscheidung getroffen wird. Das letzte Wort in dieser wichtigen Vereinsfrage liegt ausschließlich bei den Mitgliedern. Eine erste große Diskussionsrunde mit Fans und Vereinsmitgliedern ist für Anfang 2027 geplant. Bei der Informationsveranstaltung sollen die Pläne detailliert erläutert und Fragen geklärt werden.

Zukunftsperspektiven und nächste Schritte

Die Einführung der GmbH & Co. KGaA bringt deutlich höhere administrative und finanzielle Kosten mit sich, die jedoch im Vergleich zum Risiko des eingetragenen Vereins als vertretbar erachtet werden. Die Vereinsführung erwartet, dass die neue Struktur die finanzielle Planungssicherheit erhöht und langfristige Investitionen ermöglicht. Die Mitglieder sollen bei der Informationsveranstaltung im nächsten Jahr über die Details der Umsetzung aufgeklärt werden. Bis dahin bleibt die Zukunft des Profifußballs in Cottbus ein dynamisches Thema, das die gesamte Vereinsspitze und die Anhängerschaft bewegt.