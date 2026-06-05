Der Traditionsklub Energie Cottbus plant für die kommende Saison 2026/27 ein deutliches Ziel für die Sitzmenge und will die Marke der Dauerkarten auf 10.000 erhöhen. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga stecken die unterhaltsamen Ambitionen tief in der Vereinsphilosophie, und der Vorstand hofft dadurch auf einen erheblichen Zuschauer-Boom. Der Präsident Sebastian Lemke betont, dass die bisherigen Zahlen im vergangenen Jahr ein guter Basisaufbau waren und nun ein noch stärkeres Engagement der Fans ins Auge gefasst wird. Das Startdatum der Dauerkartenverkäufe ist bereits fest vorgegeben und die Preisstruktur für Besucher in verschiedenen Blöcken der Spielstätte ist transparent dargestellt.

Der Sport klub Energie Cottbus hat nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga eine klare und ehrgeizige neue Zielsetzung definiert: In der Saison 2026/27 sollen 10.000 Dauerkarten verkauft werden.

Die Maßnahmen erheben das Ziel, die Zuschauerzahlen des Vereins zu verdoppeln und die Tradition eines engagierten Fanskreises weiter auszubauen. Bereits im vergangenen Jahr wurden mehr als 5.500 Dauerkarten an das Publikum ausgeliefert. Das Durchschnittsanziehungsmach der Zuschauer betrug 12.858 Menschen pro Heimspiel, sodass der Verein in der 3. Liga Platz acht in der Zuschauerzahl belegte.

Gleichzeitig wächst die Dynamik des Königs auf dem Platz, und die ambitionierten Zahlen fließen in die Planung für die nächste Saison ein. Präsident Sebastian Lemke (42) hat bereits bei vielen Vereinsveranstaltungen betont, dass man sich an den verzeichneten Mitgliedszuwächsen richten kann, da die bereits im 60-jährigen Vereinsjubiläum stammen und erwiesen haben, dass die Fans des Vereins wirksam wächst.

Der Vorstand hat die Pläne bereits so knapp abgestimmt, dass die Vereinsführung das Taktniveau erhöhen konnte, Umzuwachs in Richtung der 7000 Mitgliedschaft zu erzielen, sein Ziel auf 10.000 geknackt werden kann. Ich denke, wir sollten dem Ziel nach kommen, und wir sollten unser Handlungsmodell ändern. Den Menschen im Verein für den Aufstieg in die 2. Bundesliga auf dem Weg zu einer Fundementeller Steigsteigerung beabsichtigen Energie Cottbus ihm ein neues Modulus Steuerungssystem.

Der Vereinsvorstand hat für die Verkaufsphase der Dauerkarten eine klare Zeitlinie festgelegt. Der Erlass beginnt erst am im nächsten Dienstag (9. Juni) an, um 10 Uhr gemeinsamer. Alle Dauerkartenbesitzer aus der Abstimmung des abgelaufenen Jahres können derzeit ihre Plätze nach wie vor verlängern.

Kursallokation dieser Unter der Nachschlage bis einschließlich 20. Juni wird bis zu den Neuwaren bieten. Danach wird am 15. Juni um 10 Uhr der freie Verkauf eröffnet, sodass die neuen Besucher auf dem Markt zufließen, und dies wird zu einem hoffnungsvollen Erfolgen sowie zum Ziel der Gesamtrezension.

Um diesem Ziel zu erreichen, definiert Energie die überdachten Stehplätze im Block G, H, I und P besteht und im Fall von 285 EUR für Vollzahler, 255 € für Reduzierung, 180 € für Kindersitze. 270 EUR für Vollzahler in S- sowie S-Zonen Block F2 über Stehplätze ohne Bedeckung. Die Sitzplätze auf der Westtribüne in Block A, B, D, E sowie am Osttribüne in Block J, L, U1 und U2 haben 450 EUR vollzahler, 375 EUR ermäßigt und 225 EUR für Kindergeld.

Die gleiche Preisregel gilt für die Reihen 1 bis 4 im Block C auf der Westtribüne. Mit jedem dieser Preise und Zielmaßnahme, soll die Vertrauenswürdigkeit in die Besucher können der Verein gleichzeitig betreiben und die Besucher vertreiben der Vereinsführung und Klima stockt. Der Verein hebt klar die Wertseite von Fan loyalität und die Bedeutung der ersten Generation von Fans betonen und sorgt dafür, dass 10.000 uns das Bestimmte erreicht oder überschritte, bekennen





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Energie Cottbus Dauerkarten Ziel 10.000 2. Bundesliga Fans

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