Der zweiligaer Aufsteiger hebt mit der Unterzeichnung einer Vertragsverlängerung für Henry Rorig seine Kaderstabilität aus und betrachtet gleichzeitig die Suche nach einem Rechtsverteidiger.

Energie Cottbus hat in der vorletzten Phase der laufenden Saison einen wichtigen Schritt in der Kaderplanung getan, indem der 26‑jährige Flügelflitzer Henry Rorig für die kommende Amtszeit verlängert wurde.

Rorig, der seit dem Start der Saison für die Lausitzer das Offensivspiel entscheidend geprägt hat, klärt damit einen offenen Vertrag, der am 30. Juni auslaufen würde. Der Verein hat sich mit dem jungen Spießbeamten bereits für einen erneuten Einsatz verlegt und sein Engagement gehoben, um die Kontinuität im Angriff zu sichern. Rorig zeigt durch seine extrem dynamische Spielweise die Qualität, die das Team für die kommenden Spieltage benötigt.

Chefcoach Claus‑Dieter Wollitz kommentierte die Verlängerung und hob insbesondere Rorigs Fähigkeit hervor, das Spielfeld mit Tempo und Direktheit zu dominieren. Er betonte, dass Rorig ein entscheidender Faktor sei, wenn die Mannschaft ihre offensive Präsenz steigern will, und dass die junge Struktur auf das auch ausgerichtet sei. Gleichzeitig betont der Trainer, dass die Mannschaft noch einen weiteren Rechtsverteidiger gesucht bekommt, um Defensivengänge zu vervollständigen und die verteidigungsstarke Spur im Gegenspiel zu stärken.

Während Simon Straudi seinen Vertrag ausbaut und künftig zu einem anderen Zweitligisten wechseln möge, bleibt die Suche nach einem zuverlässigen Agenten am Rande. Maniyel Nergiz, der Kaderplaner, betonte die Notwendigkeit, die Mannschaft neben offensivem Tempo mit Stabilität bei der Abwehr zu ergänzen. Der Aufsteiger der Lausitz strebt in dieser Saison nicht nur einen Platz in der oberen Tabellenregion an, sondern plant auch die Weichen für die kommende Saison im Rathenow.

Das Management beabsichtigt, die Position des Rechtsverteidigers zu besetzen, denn die Verteidigungsbedarfe der Mannschaft werden bei den geplanten Aufstiegschancen nicht vernachlässigt. Es werden Gespräche geführt, um Optionen auf dem Markt zu prüfen, wie die mögliche Nachfolge von Straudi in den Verein zu bringen. Unter Berücksichtigung der Offensive des Teams wird die Herausforderung darin bestehen, einen sicheren Abwehrfokus zu gewährleisten und gleichzeitig die Spielweise im Angriff zu optimieren, indem Rorig weiterhin die Initiative ergreift





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