Energie Cottbus stärkt Nachwuchsteam: Ziebig übernimmt U19, Turowski leitet Leistungszentrum

Energie Cottbus befördert den Ex‑Profi Daniel Ziebig zum Trainer der U19 und stellt Sebastian Turowski als neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums ein, um die Talentförderung langfristig zu sichern.

Energie Cottbus bereitet sich strategisch auf die kommenden Jahre vor und hat kürzlich zwei zentrale Personalentscheidungen getroffen, die das Nachwuchs projekt des Vereins stärken sollen. Der ehemalige Profispieler Daniel Ziebig, der nach seiner aktiven Karriere bereits als Trainer für die U17 nachgekommen ist, wird zum Trainer der U19 befördert.

Ziebig, 43 Jahre alt, blickt auf 174 Pflichtspiele in der 1. und 2. Bundesliga zurück, in denen er sich als zuverlässiger Verteidiger einen Namen gemacht hat. Nach einer kurzen Station beim Hansa Rostock kehrte er im Sommer 2024 nach Cottbus zurück und übernahm die Leitung der U17 in der DFB‑Nachwuchsliga. Unter seiner Führung belegte das Team in der abgeflossenen Saison einen soliden fünften Platz in der Hauptrunde der Liga A, was die Grundlagen für einen weiterführenden Aufstieg legt.

In seiner neuen Aufgabe wird Ziebig die U19‑Mannschaft, die als höchste Nachwuchsstufe direkt unter der Profimannschaft agiert, auf den Sprung in den Profibereich vorbereiten. Er betont, dass es für ihn eine besondere Freude sei, vielen seiner bisherigen Schützlinge den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Sebastian, einem bekannten Kollegen aus seiner Zeit in Rostock, zu vertiefen.



Parallel zur Trainerverpflichtung gibt es auch einen Wechsel in der sportlichen Leitung des Nachwuchsleistungszentrums.

Sebastian Turowski, 46, wird die Nachfolge von seinem vorherigen Amt beim Landesfußballverband Mecklenburg‑Vorpommern antreten und die Verantwortung für die Koordination aller Nachwuchsfunktionen in Cottbus übernehmen. Turowski äußerte sich begeistert über die neue Aufgabe und betonte, dass er mit großem Engagement und Tatendrang die positive Entwicklung der letzten Jahre weiter vorantreiben wolle. Er sieht in der engen Zusammenarbeit mit den Trainern und dem gesamten Trainerteam einen Schlüssel, um die langfristige Talentförderung zu sichern und den Verein sportlich nach vorne zu bringen.





Beide Personalentscheidungen zeigen, dass Energie Cottbus nicht nur auf das aktuelle sportliche Ergebnis, sondern vor allem auf eine nachhaltige Nachwuchsentwicklung setzt. Durch die Beförderung von Ziebig wird Kontinuität gewahrt, während die Ernennung von Turowski als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums neue Impulse für die strukturelle Arbeit liefert. Der Verein hofft, dass diese strategischen Weichenstellungen dazu führen, dass in den kommenden Jahren vermehrt Eigenproduktionen den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und damit sowohl sportlich als auch finanziell profitieren.

Die Fans dürfen also gespannt sein, welche jungen Talente in den nächsten Spielzeiten das Trikot von Energie Cottbus tragen werden





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