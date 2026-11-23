Energie Cottbus kündigt Vereinsausschlussverfahren gegen den verurteilten Vorsänger an. Ein Stadionverbot gilt jedoch als rechtlich nicht haltbar, da die Tat außerhalb des Stadions begangen wurde.

Der Fußball-Zweitligist Energie Cottbus hat nach einer kurzen Phase der Abwägung offiziell Konsequenzen aus dem rechtskräftigen Urteil gegen einen seiner führenden Fans gezogen. Der Verein strebt nun ein formelles Vereinsausschluss verfahren gegen den verurteilten Vorsänger an. Dies bestätigt die Reaktion auf die Taten des Capo der aktiven Energie- Fanszene, der gemeinsam mit einem Komplizen eine Gruppe durch die Stadt Cottbus gejagt und einen Mann brutal zusammengeschlagen hatte. Das Opfer der Tat hatte zudem über homophone und rassistische Beleidigungen berichtet, die während des Angriffs geäußert wurden. Der Verein betont damit eindeutig seine Distanz zu solchen Verbrechen, auch wenn die rechtlichen Auswirkungen für den Spielbetrieb begrenzt bleiben.

Reaktion auf öffentlichen Druck verzögert

Die späte offizielle Stellungnahme des Vereins erfolgte erst am Sonntagabend, nachdem Energie Cottbus mit 0:4 gegen Hertha BSC im Heimstadion verloren hatte. Zuvor hatten erste Medienberichte den Vorfall aufgeworfen, doch der Verein zog es vor, zunächst nicht unter unmittelbarem öffentlichen Druck zu handeln. Die Geschäftsleitung begründete diese Strategie mit dem Wunsch, eine solche Angelegenheit nicht vorschnell und ohne gründliche Prüfung zu bewerten. Man wollte vermeiden, dass die Entscheidung unter dem Eindruck einer aufgeheizten öffentlichen Diskussion getroffen wird, was als Zeichen für eine sorgfältige interne Prüfung gewertet werden kann.

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Rechtliche Grenzen des Stadionverbots

Trotz des angestrebten Ausschlusses aus der Mitgliedschaft wird es für den Vorsänger kein Stadionverbot geben. Energie Cottbus stellt klar, dass die rechtliche Grundlage dafür fehlt, da die Gewalttat außerhalb des Stadiongeländes stattgefunden hat. Für ein Hausverbot oder ein generelles Stadionverbot müsste der Verein nach eigenen Angaben die konkrete Annahme begründen können, dass der Mann den Spielbetrieb an den Spieltagen stören wird. Da der Vorfall ausschließlich im städtischen Umfeld von Cottbus außerhalb der Arena begangen wurde, sieht der Verein hier keine juristische Handhabe, um den Zutritt zum Stadion dauerhaft zu untersagen.

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Werte des Vereins gegen Diskriminierung

Im offiziellen Statement positioniert sich Energie Cottbus klar gegen jegliche Form von Aggression und Vorurteilen. Der Verein erklärt, dass Gewalt, Rassismus und Diskriminierung fundamental im Widerspruch zu den eigenen Werten stehen. Man lehnt derartige Handlungen entschieden ab, um ein respektliches Umfeld für alle Fans und Mitglieder zu gewährleisten. Dies ist besonders vor dem Hintergrund der rassistischen und homophoben Beleidigungen während der Tat von Bedeutung, die die moralische Verurteilung durch den Verein noch verschärfen. Der Verein nutzt diese Situation, um nachdrücklich zu signalisieren, dass solche Verhaltensweisen in seiner Mitgliedschaft nicht geduldet werden.

Ausblick auf das Ausschlussverfahren

Das nun eingeleitete Verfahren birgt Unsicherheiten für die Zukunft der Mitgliedschaft des Verantwortlichen. Ob der Ausschluss tatsächlich vollzogen werden kann, ist laut aktuellen Informationen noch nicht endgültig geklärt. Es bleibt abzuwarten, wie das interne Gremium des Vereins die rechtlichen und statutarischen Anforderungen für einen Ausschluss handhabt. Für die Fanszene in Cottbus bedeutet dies eine Phase der Klärung, in der die institutionelle Distanzierung des Vereins von den Taten im Vordergrund steht. Der Fall zeigt die Komplexität, wenn private Straftaten von prominenten Fans Rückwirkungen auf den Verein haben, ohne dass direkte sportliche Sanktionen möglich sind.