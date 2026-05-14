Energie Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz: "Wir sind keine Mannschaft, die passiv spielen kann"

Trainer Claus-Dieter Wollitz spricht über die Chance auf den Aufstieg, den möglichen Abgang von Torwart Marius Funk und seine Strategie für den letzten Spieltag.

Foto: Frank Hammerschmidt/dpaAm Samstag (13.30 Uhr) kann Energie Cottbus den Zweitliga-Aufstieg perfekt machen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg in Regensburg , selbst ein Punkt könnte den Lausitzern reichen, sofern die Verfolger MSV Duisburg gegen Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen beim SSV Ulm ihre Spiele nicht deutlich gewinnen.

Für Trainer Claus-Dieter Wollitz (60) wäre es der größte Erfolg, seitdem er mit Energie 2024 aus der Regionalliga Nordost in die Bundesliga aufstieg. Wollitz setzt auf die eigene Stärke: "Die Mannschaft hat in dieser Saison immer wieder Rückschläge korrigiert. Das spricht für Mentalität, Vertrauen, Mut und Überzeugung.

". Doch ausgerechnet jetzt gibt es Störfeuer. Torwart Marius Funk (30) soll sich mit dem VfB Stuttgart einig sein. Demnach wird der Rückhalt Energie zum Saisonende ablösefrei verlassen und zur neuen Saison beim möglichen Champions-League-Teilnehmer als Nummer 3 anheuern.

Funk stammt aus der Jugend des VfB und wurde während der Saison von Energie als vertragsloser Spieler verpflichtet, als sich der damalige Stammtorwart Elias Bethke schwer verletzt hatte. Wollitz sieht die Situation überraschend entspannt. Er sagt: "Ich weiß nicht hundertprozentig, wie es am Ende ausgeht. Aber das Interesse vom VfB ist komplett positiv.

Das zeigt, dass wir aufs richtige Pferd gesetzt haben. Es ist ja auch eine Anerkennung , wenn ein möglicher Champions-League-Teilnehmer Interesse zeigt.

". Für Wollitz ist es wichtig, dass mit Funk am Samstag im Tor der Aufstieg eingetütet wird. Wollitz: "Wir sind keine Mannschaft, die passiv spielen kann. Im Gegenteil.

Egal in welchem Zeitfenster. Ich möchte Aufstieg mit Spektakel. "





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