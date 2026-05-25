Energie Cottbus Transfermarkt-Aktivität und Torwart-Rollewechsel

Energie Cottbus legt auf dem Transfermarkt los und präsentiert mit Christian Kinsombi den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Hansa Rostock in die Lausitz und soll mit seiner Zweitliga-Erfahrung direkt eine wichtige Rolle spielen. Trainer Claus-Dieter Wollitz schwärmt bereits vom 26-Jährigen. Alexander Sebald beendet seine aktive Karriere, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 lief, und übernimmt ab der Saison 2026/27 gemeinsam mit Marvin-Gordon Jahn die Rolle des Torwarttrainers. Parallel verlängert auch die bisherige Nummer drei Max Böhnke seinen Vertrag in Cottbus.

Jetzt legt Energie Cottbus auch auf dem Transfermarkt los! Zweitliga-Aufsteiger Energie präsentiert mit Christian Kinsombi den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Hansa Rostock in die Lausitz – und soll mit seiner Zweitliga-Erfahrung direkt eine wichtige Rolle spielen.

Trainer Claus-Dieter Wollitz schwärmt bereits vom 26-Jährigen: "Christian ist ein Spieler, der nach unserer Auffassung sehr gut zu dem Fußball passt, den wir auch weiterhin hier bei uns spielen möchten. Er ist schnell und flexibel einsetzbar, kann in der Zentrale oder über die Außenbahn, aber auch ganz vorne im Angriff zum Einsatz kommen.

" Für Kinsombi ist Cottbus bereits die fünfte Station seiner Karriere. Ausgebildet wurde der gebürtige Wiesbadener im Nachwuchs von Mainz 05, später spielte er unter anderem für den KFC Uerdingen, den SV Sandhausen und zuletzt drei Jahre lang für Hansa Rostock. Insgesamt bringt der Offensivspieler die Erfahrung aus 68 Zweitliga- und 110 Drittliga-Partien mit. Dabei erzielte er in Liga zwei neun Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Mit einem Marktwert von aktuell 300.000 Euro zählt Kinsombi aktuell zu den wertvollsten Spielern im Energie-Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Der eine kommt, der andere geht. Mit gerade einmal 29 Jahren zieht Alexander Sebald einen überraschenden Schlussstrich! Der bisherige Ersatzkeeper von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus beendet seine aktive Karriere, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 lief.

Während Stammtorwart Marius Funk (30) vor einer Rückkehr zu seinem Jugendklub VfB Stuttgart steht, baut Energie sein Torwartteam damit komplett um. Sebald übernimmt ab der Saison 2026/27 gemeinsam mit Marvin-Gordon Jahn die Rolle des Torwarttrainers. Parallel verlängerte auch die bisherige Nummer drei Max Böhnke (22) seinen Vertrag in Cottbus.

"Vor vier Jahren bin ich hier nach Cottbus gekommen und habe einen fantastischen Klub kennengelernt, für den ich auf und neben dem Platz zu 100 Prozent brenne," erklärt Sebald. Nach intensiven Gesprächen sei die Entscheidung gereift: "Wir haben uns in den zurückliegenden Wochen viele Gedanken gemacht, wie und in welcher Form es weitergehen soll. Das Amt des Torwarttrainers ist eine große Herausforderung und Chance für mich.

" Insgesamt stand der 1,89-Meter-Mann 33-mal für Energie zwischen den Pfosten, blieb dabei zehnmal ohne Gegentor. Besonders in Erinnerung bleibt den Fans sein Auftritt im DFB-Pokal gegen Hannover 96 am 16. August 2026, als Sebald mit starken Paraden zum Cottbus-Helden wurde. Schon in den vergangenen Monaten arbeitete er intern eng mit dem Trainerteam und den Torhütern zusammen, nun folgt offiziell der Rollenwechsel.

Wer künftig die neue Nummer eins bei Energie wird, ist dagegen noch offen. Als möglicher Kandidat gilt VfB-Talent Florian Hellstern (18). Kaderplaner Maniyel Nergiz kündigt jedenfalls weitere Schritte an: "Gemeinsam mit dem Trainerteam und Sebo werden wir für die kommende Saison in der 2. Liga ein starkes Torhüterteam zusammenstellen. Mit der Verlängerung von Max Böhnke ist bereits ein Puzzleteil geklärt.





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