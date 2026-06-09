Energie Cottbus verhandelt mit Julian Guttau: Mittelfeldspieler von Erzgebirge Aue im Fokus

Der Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus ist an Julian Guttau interessiert. Der offensive Mittelfeldspieler von Erzgebirge Aue könnte ablösefrei kommen, falls Aue in die Regionalliga absteigt. Bereits gibt es fortgeschrittene Gespräche.

Energie Cottbus will beim Kader weiter Nägel mit Köpfen machen! Nach BILD-Informationen ist der Zweitliga-Aufsteiger an Julian Guttau (26) von Ost-Rivale Erzgebirge Aue interessiert. Der Mittelfeldmann befindet sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Lausitzern.

In Aue hatte Guttau zwar erst im vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Dieser gilt jedoch nicht für die Regionalliga, weshalb der Offensiv-Profi durch den Abstieg ablösefrei auf dem Markt ist. Trotz mehrerer Verletzungen kam Guttau in der abgelaufenen Saison auf 25 Einsätze. Mit sieben Toren und vier Vorlagen war er zweitbester Scorer der Veilchen.

Allerdings gibt es ein Fragezeichen: Noch ist nicht geklärt, ob Aue tatsächlich in die Regionalliga muss oder durch denauf den letzten Drücker die Klasse hält. Sollte Aue in der 3. Liga bleiben, hätte Guttaus Vertrag beim FC Erzgebirge nämlich Bestand. Eigentlich ist der TSV Havelse als Tabellensiebzehnter erster Nachrücker - sofern der Klub alle geforderten Voraussetzungen erfüllt.

Am Donnerstag will der DFB seine Entscheidung bekanntgeben. Bitter für die Löwen: Auch 1860 München hatte Interesse an einer Rückkehr seines Ex-Spielers. Nach dem Lizenzverlust und dem damit verbundenen Gang in die Regionalliga ist das Thema jedoch vom Tisch. Glück fürÜberraschend kommt das Interesse am gebürtigen Hallenser, der auch in seiner Geburtsstadt ausgebildet wurde, schon.

Zwar hat Guttau in den letzten drei Jahren immer zweistellige Scorer-Zahlen geliefert, trotzdem konnte auch er den sportlichen Abstieg von Aue nicht aufhalten. Und ausgerechnet jetzt würde der erstmalige Sprung für ihn in die 2. Liga gelingen. Zuletzt kam bereits Bewegung in die Kaderplanung der Cottbuser.

Mit Christian Kinsombi präsentierte der FCE seinen ersten Neuzugang für die Zweitliga-Saison 2026/27. Der 26-jährige Offensivspieler stand zuletzt bei Hansa Rostock unter Vertrag.

Außerdem wird Fousseny Doumbia (21) für ein Jahr von Bundesligist Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Der Deutsch-Malier soll die Defensive verstärken. Geboren wurde Doumbia in München, das Fußballspielen lernte auch er in der Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München. Wird Guttau jetzt der dritte Neue





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