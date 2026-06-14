Energie Cottbus verpflichtet Julian Guttau

Energie Cottbus hat den Mittelfeldspieler Julian Guttau verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt vom Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue in die Lausitz und soll die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz verstärken.

Energie Cottbus treibt seine Kaderplanung für die neue Saison in der 2. Bundesliga weiter voran. Der Klub präsentiert den nächsten Neuzugang: Julian Guttau wechselt vom Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue in die Lausitz.

Der offensive Mittelfeldspieler unterschreibt für die kommende Saison und soll die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz verstärken. Der Coach freut sich über den Transfer: Er vereint Flexibilität und Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus, was unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben soll. Guttau war im vergangenen Sommer von 1860 München nach Aue gewechselt. Trotz sieben Treffern und vier Vorlagen konnte er den Absturz der Veilchen in die Regionalliga nicht verhindern.

Jetzt bekommt der gebürtige Hallenser die Chance auf den nächsten Karriereschritt - und wagt mit Energie erstmals den Sprung in die 2. Bundesliga. Der 26-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit: Für den Halleschen FC, 1860 München und Erzgebirge Aue absolvierte Guttau insgesamt 238 Pflichtspiele in der 3. Liga.

Dabei erzielte er 29 Tore und bereitete 32 weitere Treffer vor. Zudem stand er früher beim SC Freiburg unter Vertrag. Nach dem Bittencourt-Coup setzt Energie damit das nächste Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Die Lausitzer machen deutlich: In der 2. Liga wollen sie nicht nur mitspielen, sondern für Furore sorgen





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