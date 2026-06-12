Energie Cottbus verpflichtet Leo Bittencourt: Ein Paukenschlag für die 2. Bundesliga

Energie Cottbus gelingt die Rückholaktion des Jahres: Leo Bittencourt kehrt nach 14 Jahren ablösefrei zu seinem Jugendverein zurück. Der Transfer sorgt für enorme Begeisterung bei den Fans und stärkt die Aufstiegsmannschaft für die kommende Saison in der 2. Bundesliga.

Energie Cottbus hat mit der Verpflichtung von Leo Bittencourt einen echten Paukenschlag in der 2. Bundesliga gelandet. Der 32-jährige Mittelfeldspieler kehrt nach 14 Jahren ablösefrei zu seinem Jugendverein zurück, was bei den Fans für Euphorie sorgt.

In den sozialen Medien überschlagen sich die Reaktionen: Viele Anhänger berichten von Gänsehaut beim Lesen der Nachricht, andere fragen ungläubig, ob sie träumen. Ein Fan schreibt auf Facebook: "Was kochen denn die Jungs und Mädels in der Geschäftsstelle - brutal!

" Ein anderer jubelt: "Leo, du bist ein Held. Danke schön, dass du zurückgekommen bist.

" Die Rückkehr nach 14 Jahren, damals wechselte Bittencourt für 2,7 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, ist für viele der Erfüllung eines Traums gleichgekommen. Bittencourt selbst betonte stets seine Verbundenheit zur Region und seinem Vater Franklin, der 1992 aus Brasilien nach Leipzig kam und später bei Energie Cottbus zur Legende wurde. Leo sagte einmal: "Ich trage die Mentalität des Ostens in mir.

" Die Lehren seines Vaters prägten ihn: "Egal wer du bist und was du machst, das heißt nicht, dass du besser bist als jemand anderes. Was gibt mir das Recht, das zu sagen? Es macht mich nicht zu einem besseren Menschen, weil ich besser Fußball spielen kann.

" Sein Wechsel nach Cottbus unterstreicht diese Bodenständigkeit: Ihm waren Wurzeln und etwas zurückzugeben wichtiger als Geld oder Glamour. Trotzdem bringt er ein Stück große Fußball-Welt in die Stadt, was für neue Energie in der Lausitz sorgt. Die Resonanz auf den Transfer ist enorm: Laut BILD-Informationen erreichten die drei Posts des Vereins auf Social Media siebenstellige Aufrufzahlen. Sogar Fans anderer Ostklubs wie Lok Leipzig oder Dynamo Dresden gratulierten, ebenso wie Anhänger von Werders Bremen, Bittencourts vorherigem Verein.

Ein Bremer Fan schreibt: "Die romantischste Lösung, die man sich vorstellen konnte. Er hat bei uns immer alles gegeben und war immer sehr sympathisch. Gruß aus Bremen und hoffe, ihr haltet die Klasse mit ihm.

" Der Wechsel wirkt weit über Brandenburgs Grenzen hinaus. Bittencourt ist in keinem Alter, in dem man schon klassisch abtrainiert: In den letzten neun Bundesliga-Partien stand er viermal in der Startelf. Mit ihm und Spielern wie Tolcay Cigerci verfügt Cottbus über unheimliche Qualität im Ballbesitz, die die Defensive entlastet und die Offensive unberechenbar macht. Der Routinier kann mit seiner Erfahrung für die richtige Balance im Mittelfeld sorgen.

Jetzt fehlen nur noch zwei Top-Innenverteidiger und ein starker Torwart, damit der Aufsteiger eine gute Rolle in der 2. Liga spielen kann. Die Verpflichtung von Bittencourt ist ein starkes Signal für Energie Cottbus, das nach dem Aufstieg den Klassenerhalt anstrebt. Die Fans hoffen, dass der gebürtige Leipziger an seine Glanzzeiten anknüpfen kann und die Mannschaft mit seiner Führungsstärke und fußballerischen Klasse entscheidend voranbringt.

Die Stimmung im Verein ist ausgelassen, und die Erwartungen an die neue Saison sind gestiegen. Bittencourt selbst sieht die Herausforderung gelassen: Er wolle dem Verein etwas zurückgeben und zeigen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Mit seiner Erfahrung aus über 300 Bundesliga-Spielen und seiner tiefen Verbundenheit zum Klub könnte er zur Schlüsselfigur für den Lausitzer Aufsteiger werden





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