Energie Cottbus sucht nach langer Durststrecke den dritten Saisonsieg. Trainer Claus-Dieter Wollitz steht vor personellen Herausforderungen im Ostduell in Magdeburg.

Energie Cottbus steht nach einer schwierigen Phase der neuen Saison vor einer entscheidenden Bewährungsprobe im deutschen Profifußball. Der Aufsteiger aus der Lausitz hat seit Mitte September keinen einzigen Punktgewinn mehr erreicht und rutschte dadurch in der aktuellen Rangliste auf den unerfreulichen Tabellenplatz 17 ab. Diese prekäre Situation prägt die Stimmung im Umfeld des Vereins, während sich die Mannschaft auf das anstehende heiße Ostduell beim Tabellendritten 1. FC Magdeburg vorbereitet. Das Spiel findet am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr statt und hat für beide Clubs enorme Bedeutung für die weitere Saisonentwicklung.

Taktische Ausrichtung ohne Fokus auf Tabelle

Trainer Claus-Dieter Wollitz betont in dieser schwierigen Phase die Notwendigkeit, sich gänzlich auf den jeweiligen Gegner zu konzentrieren. Wollitz argumentiert, dass die Tabellenpositionen in der aktuellen Momentaufnahme keine strategische Relevanz haben dürfen. Stattdessen fordert er von seiner Truppe maximale Aufmerksamkeit für das einzige Spiel, das in diesem Augenblick zählt. Sollte die Tabelle am Ende des Spiels lediglich als Indikator für Platz 17 dienen, wäre das Ziel eines erfolgreichen Ergebnisses dennoch erreichbar. Dieser mindset soll helfen, den Druck zu minimieren und die Qualität der Darstellung auf dem Platz zu maximieren.

Also read Handball Champions League: Magdeburg gegen Sporting - Liveticker - 2. Gruppenspieltag

Personelle Engpässe und unklare Einsatzchancen

Ein signifikanter Faktor für das Duell in Magdeburg ist die aktuelle Verletzungssituation bei Energie Cottbus. Neben dem langzeitverletzten Julian Guttau, der dem Kader erst einmal fernbleibt, wackeln drei weitere wichtige Akteure in der personalen Aufstellung. Lucas Copado, Luca Erlein und Leon Guwara gehören zu den Spielern, deren Teilnahme am Sonntag noch offen ist. Claus-Dieter Wollitz stuft die Einsatzchancen für diese drei Akteure jeweils als 50-50 ein. Diese Unsicherheit in der Kaderzusammensetzung zwingt das Trainerteam dazu, taktische Alternativen parat zu haben, falls eine oder mehrere dieser Vierzahlpersonen nicht fit werden sollten.

Advertisement

Advertisement

Trainerhistorie und interne Dynamik

Die Begegnung ist nicht nur sportlich, sondern auch biografisch interessant besetzt. Der Trainer des 1. FC Magdeburg, Petrik Sander, verfügt über eine lange Historie in Cottbus. Sander führte Energie Lausitz im Jahr 2006 sensationell in die Bundesliga und sicherte dort anschließend den Klassenerhalt. Auf der anderen Seitenlinie steht Claus-Dieter Wollitz, der hingegen nur kurzzeitig, nämlich in der Saison 2019/20, das Traineramt bei Magdeburg innehatte. Trotz dieser verschiedenen Verbindungen zu den beiden Vereinen verneint Wollitz starke emotionale Vorbelastungen. Er gibt an, für seine Zeit in Magdeburg zu kurz dabei gewesen zu sein, um von solchen Erinnerungen geprägt zu sein.

Sportliche Konsequenzen und Ausblick

Ein Sieg im Osten der Liga würde für Energie Cottbus mehr bedeuten als nur drei Punkte. Mathematisch und moralisch könnte ein Erfolg in Magdeburg die Lausitzer bereits in Richtung Platz zehn vorstoßen lassen. Wollitz betont erneut, dass das Beenden der Sieglos-Serie die oberste Priorität darstellt. Die Mannschaft muss beweisen, dass sie aus der Talfahrt auf Platz 17 ausbrechen kann, um die Fans und die Vereinsführung wieder zu überzeugen. Das Spiel gegen den Tabellendritten wird somit zu einem Schlüsselmoment für die weitere Entwicklung der Cottbusser in dieser Saison.