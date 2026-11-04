Energie Cottbus: Wollitz stellt freie Tage und Extras infrage

Nach der 1:2-Niederlage gegen Bochum zieht Trainer Claus-Dieter Wollitz bei Energie Cottbus die Zügel an. Freie Tage und Extras sind nicht mehr automatisch garantiert.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Bochum hatte Claus-Dieter Wollitz Konsequenzen angekündigt. Jetzt setzt der Trainer von Energie Cottbus diese Ankündigung in die Praxis um. Freie Tage und zusätzliche Vergünstigungen sind beim Fußball-Drittligisten nicht mehr automatisch gesichert.

Wollitz macht deutlich, dass sich die Mannschaft ihre Freiräume künftig verdienen muss. Die Entscheidung betrifft sowohl die Planung der kommenden Wochen als auch die Gewohnheiten rund um die Spieltage. Der Trainer hat klar gemacht, dass Energie Cottbus hier einen Kurswechsel vollzieht.

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Freie Tage bei Energie Cottbus nicht mehr selbstverständlich

Claus-Dieter Wollitz hat klargestellt, dass drei freie Tage während der langen Länderspielpause vom 10. bis 18. November nicht mehr als Selbstverständlichkeit gelten sollen. Er möchte, dass die Spieler sich diese Erholungszeit nicht einfach nehmen können, sondern dass sie an die Leistung im Training und am Spieltag gebunden ist.

Auch auf Auswärtsspiele bezieht sich der Trainer von Energie Cottbus. Wollitz will nicht, dass es normal ist, dass die Spieler nach einer Auswärtspartie direkt von dort aus nach Hause fahren dürfen. Vergünstigungen und liebgewonnene Gewohnheiten rund um den Spieltag sollen damit auf den Prüfstand kommen.

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Wollitz kritisiert Intensität und die Wechselbank

Trainer Claus-Dieter Wollitz kritisiert vor allem die mangelnde Intensität vieler Spieler im Training und am Spieltag. Nach seiner Einschätzung zeigen zu viele Akteure nicht das Tempo und den Einsatz, den der Trainer von einem Profikader erwartet.

Wollitz stört außerdem der geringe Druck, den die Einwechselspieler auf die Stammspieler ausüben. Er stellt fest, dass Energie Cottbus im Gegensatz zur vergangenen Saison nicht mehr über die beste Wechselbank verfügt. Nach seiner Aussage hat der Verein aktuell sogar die schlechteste Wechselbank der Liga, wobei er Kinsombi und Bogdanov ausdrücklich ausnimmt. Den Rest des Kaders bewertet der Trainer unabhängig von den einzelnen Namen als nicht zufriedenstellend.

Auswärtsspiel in Braunschweig unter Abstiegsdruck

Am Freitag tritt Energie Cottbus auswärts in Braunschweig an, wobei die Partie für beide Vereine von großer Bedeutung ist. Beide Teams stehen punktgleich kurz vor der Abstiegszone, sodass jeder Punkt zählt.

Wollitz bezeichnet das Spiel in Braunschweig als besonders aufgrund der Tabellensituation. Er kündigt an, dass seine Mannschaft konzentriert und diszipliniert gegen den Ball arbeiten werde. Ob das Team diese Vorgaben umsetzen kann, wird sich am Freitag in Braunschweig zeigen.