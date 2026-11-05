Energie Cottbus steht als Tabellenvierzehnter vor der schweren Auswärtsherausforderung bei Eintracht Braunschweig. Trainer Claus-Dieter Wollitz fordert Disziplin, um den Abstiegsrampen zu entkommen.

Energie Cottbus möchte nach einer Serie von fünf Spielen ohne Sieg endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz erwartet dabei eine äußerst schwierige Aufgabe beim TabellenNachbarn Eintracht Braunschweig. Das Spiel findet am Freitagabend um 18.30 Uhr statt und ist von hoher sportlicher Bedeutung für beide Vereine.

Spannung bis zum Relegationsplatz

Sowohl Energie Cottbus als auch Eintracht Braunschweig haben derzeit zehn Zähler auf dem Konto und belegen die Plätze vierzehn bzw. fünfzehn. Lediglich ein Punkt trennt die beiden Teams vom Relegationsplatz, der an die sechzehnte Stelle führt. Ein Aufsteiger und Braunschweig stehen sich dabei direkt gegenüber, was die Spannung in der Tabelle weiter erhöht. Die Konstellation erinnert stark an historische Begegnungen in der Vergangenheit, als die Teams bereits um den Klassenerhalt kämpften.

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Historischer Kontext und Trainer-Parallele

Damals standen sich beide Vereine am letzten Spieltag der Saison 2018/19 in der 3. Liga in einem echten Abstiegsendspiel gegenüber. Nach einem 1:1 musste Energie Cottbus wegen der um ein Tor schlechteren Tordifferenz gegenüber den punktgleichen Braunschweigern in die Regionalliga absteigen. Energie-Trainer war damals wie heute Pele Wollitz, heute bekannt als Claus-Dieter Wollitz. Die Frage, was diesmal passiert, ist für die Fans und das Umfeld von zentraler Bedeutung, da sich die Rollen und die Situation im deutschen Fußball verändert haben. Die Verantwortung liegt nun bei der aktuellen Führungsebene und dem Kader.

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Wollitz fordert Disziplin und Grundordnung

Claus-Dieter Wollitz hat sein Team nach der letzten Heimniederlage gegen Bochum mit dem Ergebnis von 1:2 scharf angezählt. Der Coach betont, dass es eng werden wird, wenn die Mannschaft nicht als Einheit auftritt. Er verspricht, eine Mannschaft aufzustellen, die sich konzentriert und diszipliniert verhält. Wollitz weist darauf hin, dass die historische Chance besteht, in der zweiten Liga zu spielen. Diese Gelegenheit darf nicht vergeudet werden. Die Notwendigkeit, den Weg wieder zu finden, ist offensichtlich. Eine grundlegende Ordnung im defensiven Spielverhalten wird als entscheidend angesehen.

Verletzungssorgen und Vorbilder aus dem Profifußball

Trotz großer personeller Sorgen beim Kader hat Wollitz klare Vorstellungen vom gewünschten Spielstil. Als Vorbild dient ihm der Auftritt von Bayern München im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid, das mit 2:0 gewonnen wurde. Auch beim Rekordmeister waren selbst Weltklassespieler sich nicht zu schade, nach hinten zu arbeiten. Diese Mentalität soll Energie Cottbus in Braunschweig vorleben. Allerdings fehlen wichtige Akteure. Der Verein muss auf Kapitän Axel Borgmann verzichten. Auch Julian Guttau ist nicht einsatzbereit. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass der Neuzugang längere Zeit ausfallen wird. Diese Ausfälle erschweren die Aufstellung erheblich und testen die Tiefen des Kaders auf ihre Widerstandsfähigkeit.