Ein alter Plan steht plötzlich wieder im Raum: Der Staat könnte einen Verbund aller Übertragungsnetzbetreiber erschaffen – und damit mehr Kontrolle über Deutschlands Stromnetze erlangen.

Das Bundesfinanzministerium erwägt den Kauf von Anteilen am Netzbetreiber Amprion, wie drei Insider dem Handelsblatt sagten. Der Bund ist bereits an drei der vier großen Netzbetreiber beteiligt und könnte mit einem Einstieg bei Amprion die Idee einer Netz AG wieder aufleben lassen.beim Übertragungsstromnetzbetreiber Amprion durch.

Das sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. In der vergangenen Woche hat Klingbeil in seiner Funktion als SPD-Vorsitzender die Hauptschaltleitung des Unternehmens in Brauweiler nahe Köln besucht. Dabei soll es den Personen zufolge auch um die Erwägung eines staatlichen Einstiegs gegangen sein.58 Prozent an dem Netzbetreiber. Die restlichen Anteile verteilen sich auf mehrere kleinere Investoren wie Versicherer und Versorgungswerke.

Advertisement

Advertisement

Keiner der Eigentümer schien zuletzt Interesse an weiteren großen Anteilsverkäufen zu haben. RWE, Amprion und das Bundesfinanzministerium wollten die Informationen nicht kommentieren. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, derzeit gebe es „keine konkreten Überlegungen zu einer Beteiligung an Amprion“. Gespräche mit Amprion-Anteilseignern oder der Amprion-Geschäftsführung würden derzeit nicht geführt, sagte der Sprecher weiter.