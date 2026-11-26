Seit Jahren baut das oberbayerische Fuchstal an der eigenen Energieversorgung: mit Wind, Sonne, Biogas und Batteriespeichern. Jetzt wird das Energiedorf mit Millionenförderung vom Bund zum Versuchsobjekt für einen überregionalen Stromausfall.

Die Gemeinde Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech wird am Donnerstag zum Versuchsobjekt für einen überregionalen Stromausfall. In einem jahrelang vorbereiteten Feldversuch werden die Ortsteile Leeder und Asch um 10 Uhr vollständig vom überregionalen Stromnetz getrennt,"Der Feldversuch bietet uns die Möglichkeit, unsere Berechnungen und Simulationen unter realen Bedingungen zu überprüfen", sagt der stellvertretende Projektleiter Michael Finkel von der Technischen Hochschule Augsburg.

Im Idealfall solle sich das Netz genauso verhalten, wie simuliert, und die Gemeinde für die Versuchsdauer von fünf Stunden zuverlässig und stabil mit Strom versorgen. Die Erfahrung zeige jedoch, "dass es in der Realität immer Abweichungen geben kann", so Finkel weiter. Der Versuch sei - so der Projektleiter - in dieser Größenordnung bislang einzigartig in Deutschland.

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Das Ganze wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit mehr als zwei Millionen Euro gefördert wird und soll Erkenntnisse darüber liefern,Laut den Projektpartnern – der Technischen Universität Braunschweig, der Technischen Hochschule Augsburg, der Hochschule München und der Gemeinde Fuchstal mit dem Ingenieurbüro Sing aus Landsberg – ist das Aufbauen einer stabilen Stromversorgung allein aus erneuerbaren Quellen eine technische Herausforderung, wenn keine Grundlastversorgung aus großen, turbinengetriebenen Gas-, Wasser- oder Atomkraftwerken zur Verfügung steht. Bis zu drei Versuche sind vorgesehen.