Der Energiekonzern Uniper will im Rahmen seines Investitionsprogramms einen seiner größten Gasspeicher leistungsfähiger machen und damit die Versorgungssicherheit erhöhen.

Der Energiekonzern Uniper will im Rahmen seines Investition sprogramms einen seiner größten Gasspeicher leistungsfähiger machen und damit die Versorgungssicherheit erhöhen. Bis zum Jahr 2030 würden rund 120 Millionen Euro in den Gasspeicher Bierwang im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn investiert, kündigte der Konzern am Mittwoch an.

"Gas kann dort künftig schneller eingespeichert und bei Bedarf schneller bereitgestellt werden", sagte Uniper-Chef Michael Lewis bei einem Besuch mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf dem Standortgelände. Außerdem werde das Volumen des Erdgasspeichers erhöht und eine Speicherung auch von Wasserstoff erforscht. Der seit 1975 betriebene Gasspeicher Bierwang zählt nach Unternehmensangaben zu den größten in Deutschland. In 1500 Meter tiefen Sandsteinschichten können derzeit bis zu 820 Millionen Kubikmeter Gas gespeichert werden.

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Uniper will dieses Volumen um 40 Millionen Kubikmeter steigern, was dem Jahresbedarf von 20.000 Einfamilienhäusern entspreche. Bisher können stündlich 0,8 Millionen Kubikmeter Gas hineingeleitet oder 1,2 Millionen Kubikmeter entnommen werden. An einem Wintertag reicht das Uniper zufolge rechnerisch für drei Millionen Einfamilienhäuser. Die so genannte Ein- und Ausspeicherleistung soll mit einer neuen Verdichtereinheit gesteigert werden.

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Mit der Modernisierung der Anlage will Uniper auch deren Emissionen der klimaschädlichen Gase Kohlendioxid und Methan verringern. Uniper gehört der Bundesrepublik und bereitet sich auf eine Reprivatisierung vor. Bis Anfang der 2030er-Jahre will Uniper sechs Milliarden Euro in Wachstumsprojekte investieren. Dazu zählen Gaskraftwerke, Solar- und Windenergie, Batterie- und Pumpspeicher sowie Kapazitätserweiterungen bestehender Wasserkraftanlagen.

Der Bund hatte Uniper in der Energiekrise 2022 verstaatlicht und damit vor einer Pleite bewahrt. Bis Ende 2028 soll die Beteiligung auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduziert werden. Infrage kommen ein Verkauf oder ein Börsengang. Insidern zufolge waren zuletzt mehrere Bieter im Rennen.