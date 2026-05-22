Die Energieminister-Konferenz auf Norderney ist zu Ende gegangen, während die Martha-Stiftung in Hamburg Senioren vor die Tür setzt. In anderen Teilen des Landes waren die Autobahnen verstopft und die Züge standen still, weil viele Menschen am Pfingst-Wochenende unterwegs waren.

Die Nachrichten für den Norden: Die Energieminister-Konferenz auf Norderney ist zu Ende gegangen. In Hamburg setzt die Martha-Stiftung Senioren vor die Tür. Im Norden waren die Autobahnen verstopft und die Züge standen still, weil viele Menschen am Pfingst-Wochenende unterwegs waren.

Eine junge Frau hat Schwerin verlassen, weil sie von Alltagsrassismus betroffen war. Die Energiewende war der Schwerpunkt der Energieminister-Konferenz, und die Stadt Kiel hat sich auf Cyberkriminelle eingelassen. Der Abtransport des Wals vorerst abgebrochen, es gab Zeichen gegen Rechts, als ein Flohmarkt der Vielfalt in Groß Krams stattfand. Ein Flohmarkt gegen Rechts war auch ein Thema, und einige Menschen sind bewusst Kinderlos und glücklich.

Die Karl-May-Kulissen kamen an. Ein Wal wurde vor Dänemark abtransportiert, die Energieminister trafen sich, und es gab Neues vom Energiepark Schuby. Neue Führerschein-Regeln sollen ab 2027 gelten, und ein Pakt für Bevölkerungsschutz wurde beschlossen. Ver.di hat den ÖPNV-Warnstreik ausgeweitet, und eine Bildungs-ID für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ist geplant.

Niedersachsen plant eine Bildungs-ID für Schüler ab 2027, und die KZ-Gedenkstätte Neuengamme bietet Recherche-Seminare an. In Hannover gab es einen ÖPNV-Warnstreik, und es gab eine Putzaktion am Hamburger Hauptbahnhof. Es gibt Sorge um den Ebola-Ausbruch, die AfD muss Fraktionsgeld zurückzahlen, und der Buckelwal soll doch geborgen werden





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