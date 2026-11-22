Heizöl ist auf Erzeugerebene fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Mit diesen Tipps können Verbraucher ihre Heizkosten trotzdem senken.

Die Heizölpreise sind binnen eines Jahres um fast 100 Prozent gestiegen. Vielen Haushalten droht die Kostenfalle. Doch wer beim Bestellen einen häufigen Fehler vermeidet und seine Heizung richtig einstellt, kann Hunderte Euro sparen.

Wer in diesem Winter seinen Heizöltank auffüllen muss, erlebt beim Blick auf die Rechnung eine böse Überraschung. Binnen eines Jahres haben sich die Preise für Heizöl auf Herstellerebene nahezu verdoppelt. AuchHeizölpreise steigen um fast 100 Prozent Die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, wie stark die Energiekrise inzwischen auf die deutsche Wirtschaft durchschlägt. Im Oktober lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte um 8,1 Prozent über dem Vorjahresniveau.

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Einen stärkeren Anstieg hatte es zuletzt im Februar 2023 gegeben. Besonders betroffen sind Mineralölerzeugnisse. Sie verteuerten sich um 51,9 Prozent, Kraftstoffe um 38,4 Prozent. Auch Strom kostete auf Erzeugerebene 12,6 Prozent mehr.

Fernwärme blieb dagegen preislich unverändert. Allerdings bedeutet ein Anstieg der Erzeugerpreise nicht, dass Verbraucher dieselben Aufschläge bezahlen. Das verdeutlichen die ebenfalls von Destatis veröffentlichten Verbraucherpreise: Heizöl kostete private Haushalte im Oktober 84,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Strom war dagegen 5,2 Prozent und Erdgas 1,2 Prozent günstiger.

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: Wer im November 3000 Liter Heizöl kaufte, musste dafür rund 2300 Euro mehr bezahlen als noch im Januar. Auch für Gas- und Stromkunden haben sich Neuverträge deutlich verteuert. Wer seinen Heizöltank erst auffüllt, wenn er nahezu leer ist, riskiert zusätzliche Kosten. Denn kurzfristige Lieferungen sind häufig teurer.

Gleichzeitig bleibt kaum Zeit, günstigere Angebote abzuwarten. Eine Untersuchung des Verbraucherportals Finanztip vom September 2026 zeigt: Bei 3000 Litern Heizöl konnten Expresslieferungen innerhalb von 48 Stunden im Durchschnitt rund 300 Euro zusätzlich kosten. Verbraucher sollten deshalb ihren Tankstand regelmäßig kontrollieren und bei der Bestellung möglichst flexible Liefertermine wählen. Ein zweiter Kostenfaktor ist die Zahlungsart.

Nach einer Untersuchung von Finanztip kostete eine Finanzierung über zwölf Monatsraten im Durchschnitt rund zehn Prozent mehr als die Zahlung auf Rechnung. Bei einer Bestellung über 3000 Euro wären das weitere 300 Euro. Wer finanzieren muss, sollte den Gesamtbetrag einschließlich aller Gebühren vergleichen. Nicht nur der Einkaufspreis entscheidet über die Heizkosten.

Auch das eigene Verhalten macht einen Unterschied. Nach Angaben der Verbraucherzentrale kann bereits eine um ein Grad niedrigere Raumtemperatur den Heizenergieverbrauch um ungefähr sechs Prozent reduzieren. Bei bislang 2500 Euro jährlichen Heizkosten entspräche das rechnerisch rund 150 Euro Ersparnis, sofern die Verbrauchssenkung tatsächlich erreicht wird. Dabei sollten Räume nicht so stark auskühlen, dass Feuchtigkeit und Schimmel zum Problem werden.

Auch über die Fenster geht Wärme verloren. Das Umweltbundesamt empfiehlt, Rollläden nachts zu schließen. Dadurch lassen sich die Wärmeverluste über die Fenster um etwa 20 Prozent reduzieren. Diese Einsparung bezieht sich allerdings nicht auf den gesamten Heizenergieverbrauch.

Wichtig ist außerdem richtiges Lüften. Statt Fenster dauerhaft gekippt zu lassen, sollten Bewohner mehrmals täglich kurz stoßlüften. Währenddessen gehören die Heizkörper heruntergedreht. Das reduziert Wärmeverluste und hilft, Feuchtigkeit aus den Räumen zu entfernen.

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Auch die Heizungsanlage selbst bietet Sparpotenzial. Ungedämmte Heizungsrohre in unbeheizten Kellern geben beispielsweise Wärme ab, bevor diese die Wohnräume erreicht. Eine nachträgliche Dämmung kann solche Verluste reduzieren. Ein weiterer Ansatz ist der hydraulische Abgleich.

Dabei wird die Heizungsanlage so eingestellt, dass alle Heizkörper bedarfsgerecht mit Heizwasser versorgt werden. Das kann den Energieverbrauch senken, insbesondere bei schlecht eingestellten Anlagen. Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf die Heizungssteuerung. Wer tagsüber regelmäßig außer Haus ist, kann die Heizzeiten an seinen Tagesablauf anpassen.

Eine regelmäßige Wartung hilft außerdem, technische Probleme frühzeitig zu erkennen. Gas- und Stromkunden sollten ihre Jahresabrechnung nicht ungeprüft abheften. Entscheidend ist, ob höhere Rechnungen durch gestiegene Preise oder einen höheren Verbrauch entstanden sind. Dafür lohnt sich der Vergleich der verbrauchten Kilowattstunden mit dem Vorjahr.

Kündigt der Energieversorger eine Preiserhöhung an, haben Verbraucher grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, dabei die angegebenen Fristen zu beachten. Ein Wechsel kann sich lohnen, sofern ein günstigeres Angebot verfügbar ist. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen?

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