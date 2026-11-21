Gas und Strom werden teurer. Verivox warnt vor 14% Gas- und neuen Strompreisen. Gründe sind Beschaffungskosten und Netzentgelte. Tipps zum Sparen.

Die Energiekosten für private Haushalte in Deutschland erfahren im Winterhalbjahr eine deutliche Anhebung, die sich unmittelbar auf die Ausgaben der Verbraucher auswirkt. Marktführer Verivox meldet, dass die Preiserhöhungen bei Gas und Strom verzögert auf die gestiegenen Einkaufspreise am Großhandelmarkt reagieren und sich nun in den Rechnungen niederschlagen. Dieser Trend betrifft Millionen von Familien, die ihre Heizung und Stromversorgung über lokale Grundversorger beziehen.

Stromkosten steigen durch Netzentgelte und Beschaffung

Die regionalen Stromgrundversorger haben für die Monate Dezember, Januar und Februar signifikante Preisanpassungen angekündigt, die sich direkt auf die monatlichen Kosten auswirken. Unternehmen wie EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova haben ihre Strompreise bereits erhöht, was auf einen breiten Trend im Sektor hinweist. Die Hauptursache für diese Entwicklung sind laut Daten von Verivox sowohl gestiegene Beschaffungskosten im Großhandel als auch höhere Stromnetzentgelte, die an die Endkunden weitergegeben werden müssen.

Also read Auf Schulweg totgefahren: Mias (†14) Familie hat einen wichtigen Wunsch

Für einen typischen Drei-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden sind diese Anpassungen relevant. Insgesamt sind rund 3,7 Millionen Haushalte von diesen Preiserhöhungen betroffen. Es handelt sich hierbei um eine beträchtliche Zahl an Familien, die in ihrer finanziellen Planung mit höheren Abschlagszahlungen oder Nachzahlungen rechnen müssen, da die aktuellen Tarife die höheren Systemkosten widerspiegeln.

Gaspreise verdreifacht: Betroffene Haushalte und Ursachen

Die Situation für Gasbezieher ist noch drastischer ausgeprägt als bei der Stromversorgung. Bislang haben 361 regionale Grundversorger Gaspreiserhöhungen im Durchschnitt von rund 14 Prozent für Dezember, Januar und Februar angekündigt. Diese erhebliche Steigerung resultiert hauptsächlich aus den nahezu verdreifachten Großhandelspreisen für Gas seit Jahresbeginn. Die Preise treiben vor allem der Wegfall russischer Gaslieferungen per Pipeline und der Krieg im Iran, der weltweit die Preise für verflüssigtes Erdgas in die Höhe treibt.

Advertisement

Die Abhängigkeit Deutschlands von der Lieferung von verflüssigtem Erdgas hat sich seit dem Wegfall der Pipeline-Lieferungen massiv erhöht. Experten wie Storck betonen, dass diese geopolitischen Faktoren nun direkt auf die Heizkosten aller Haushalte durchschlagen, die mit Erdgas heizen. Etwa 1,9 Millionen Haushalte im Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden müssen mit deutlichen Mehrkosten rechnen. Diese Zahlen verdeutlichen das immense Ausmaß der Belastung für die Verbraucher in diesem Sektor.

Steuersenkung und Sparpotenzial für Kunden

Es gibt jedoch Entlastungsmöglichkeiten, die aktuell noch nicht in den Preisen berücksichtigt sind. Wird die angekündigte Steuersenkung vollständig an die Verbraucher weitergegeben, könnte ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden rechnerisch rund 93 Euro brutto im Jahr sparen. In den bisher von den Versorgern angekündigten Preisänderungen ist diese potenzielle Entlastung jedoch noch nicht eingerechnet worden. Dies könnte sich in zukünftigen Korrekturen oder Gutschriften niederschlagen, wenn die politischen Maßnahmen wirksam werden.

Expertentipp: Wechsel aus teuren Grundversorgungstarifen

Experten raten dringend davon ab, dauerhaft im teuren Grundversorgungstarif zu verbleiben. Der Wechsel zu einem günstigeren Anbieter rechnet sich in der Regel schnell und deutlich, da die Grundversorgungstarife oft überproportional hohe Preise aufweisen. Verbraucher können ihre Grundversorgungsverträge jederzeit mit einer Kündigungsfrist von nur zwei Wochen beenden. Dieser rechtliche Rahmen gibt den Verbrauchern eine schnelle Handhabe, um auf Preisschwankungen zu reagieren und Kosten zu sparen.