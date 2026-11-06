Enge Unterwäsche senkt Samenqualität nach Studie

Eine Studie mit 26.836 Männern zeigt, dass enge Unterwäsche die Samenqualität erheblich beeinträchtigen kann. Mehr zum Zusammenhang von Tracht und Fruchtbarkeit.

Forscher haben neue Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen der Wahl der Unterwäsche und der männlichen Fruchtbarkeit gewonnen. Eine umfassende Untersuchung legt nahe, dass Männer bei der täglichen Auswahl ihrer Hosen einen direkten Einfluss auf die Qualität ihrer Spermien nehmen können. Die Daten deuten darauf hin, dass enge Modelle das Risiko für beeinträchtigte Werte erhöhen.

Ergebnisse der größten Studie zur Tracht

Diese Untersuchung basiert auf den Daten von 26.836 Männern und ist damit die bisher umfangreichste ihrer Art. Von den Teilnehmern gaben 21.221 an, überwiegend lockere Unterwäsche wie Boxershorts zu tragen. Im Vergleich dazu bevorzugten 5615 Männer enge Modelle, zu denen Slips, Tangas oder eng geschnittene Varianten gehörten. Die Gegenüberstellung dieser beiden Gruppen ermöglichte einen detaillierten Blick auf die physiologischen Unterschiede.

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Die Ergebnisse zeigten signifikante Unterschiede in mehreren Schlüsselbereichen der Fruchtbarkeit. Bei Männern, die enge Unterwäsche trugen, war die Wahrscheinlichkeit für eine geringere Samenmenge um 18 Prozent erhöht. Zudem zeigten sich deutliche Abweichungen bei der Beweglichkeit der Spermien. Die Chance auf weniger bewegliche Spermien lag in dieser Gruppe zwölf Prozent höher als bei den Männern mit lockerer Tracht.

Am stärksten fiel der Unterschied bei der Form der Spermien aus. Hier lag die Wahrscheinlichkeit für morphologische Abweichungen um 48 Prozent höher, wenn enge Unterwäsche getragen wurde. Besonders auffällig war zudem der Befund regarding der DNA-Integrität. Das Risiko für DNA-Schäden an den Spermien war bei Männern mit enger Unterwäsche mehr als doppelt so hoch. Solche Schäden wurden bei 10,7 Prozent der Männer mit enger Unterwäsche festgestellt, im Gegensatz zu 5,8 Prozent bei den Männern mit lockerer Tracht.

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Hintergründe und mögliche Erklärungen

Eine plausible Erklärung für diese physiologischen Veränderungen ist die Wärmeeinwirkung. Spermien entwickeln sich am besten bei einer Temperatur, die etwa zwei bis drei Grad unter der Körperkerntemperatur liegt. Eng anliegende Unterwäsche könnte die Belüftung verschlechtern und die Temperatur im Hodensack erhöhen. Diese thermische Belastung gilt als ein wesentlicher Faktor für die Beeinträchtigung der Spermienproduktion und -qualität.

Die Studie muss jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Die Ergebnisse lassen sich nicht einfach auf alle Männer übertragen, da viele weitere Faktoren eine Rolle spielen. Zudem war unklar, ob die Probanden bei der Befragung genau die Situation beim Arzt angaben, in der die Proben entnommen wurden. Diese Unsicherheiten in der Datenerhebung schränken die direkte Übertragbarkeit der Ergebnisse auf individuelle Fälle ein.

Klinische Bedeutung für die Zukunft

Wichtige Fragen zur praktischen Anwendbarkeit dieser Ergebnisse bleiben offen. Es ist weiterhin unklar, ob lockere Unterwäsche tatsächlich die Chance auf eine Schwangerschaft erhöht. Auch zu weiteren Symptomen wie vorzeitigem Samenerguss lagen ergänzende Analysen vor, die jedoch vorsichtig betrachtet werden müssen. Weitere Forschungen sind notwendig, um den kausalen Zusammenhang endgültig zu klären.

Trotz dieser offenen Punkte bietet die Studie wertvolle Hinweise für die männliche Gesundheitsvorsorge. Die Wahl der täglichen Kleidung kann somit ein einfacher Hebel sein, um die eigene Fruchtbarkeit zu unterstützen. Männer, die Kinder wünschen oder sich Sorgen um ihre Samenqualität machen, sollten die Tracht im Alltag kritisch überprüfen. Die Studie unterstreicht die Bedeutung von Lebensstilfaktoren für die reproduktive Gesundheit.