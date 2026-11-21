Eine umfassende chinesische Untersuchung mit fast 27.000 Teilnehmern untersucht den Einfluss von enger Unterwäsche auf Spermienqualität und sexuelle Gesundheit.

Eine umfassende medizinische Untersuchung aus China liefert neue Erkenntnisse darüber, wie die Wahl der Unterwäsche die männliche Fruchtbarkeit beeinflussen kann. Das Forschungsteam unter der Leitung von Xue-Chun Hu von der University of Science and Technology of China analysierte Daten von 26.836 Männern. Die Ergebnisse zeigen deutliche statistische Zusammenhänge zwischen dem Tragen enger Unterwäsche und Auffälligkeiten bei der Spermienqualität sowie bei sexuellen Funktionsstörungen.

Umfangreiche Datenauswertung und Teilnehmerstruktur

Das Study-Team wertete Daten von Männern aus, die sich in einem Krankenhaus einer Fruchtbarkeitsuntersuchung unterzogen hatten. Das durchschnittliche Alter der Teilnehmer lag bei 30 Jahren. Die Untersuchung berücksichtigte verschiedene Lebensstilfaktoren, um die Ergebnisse so präzise wie möglich zu gestalten. Die Teilnehmer wurden dabei in Gruppen eingeteilt, die entweder überwiegend enge Unterwäsche oder lockere Boxershorts trugen. Diese Einteilung ermöglichte einen direkten Vergleich der gesundheitlichen Parameter zwischen den beiden Modellen. Die große Stichprobe von fast 27.000 Personen verleiht den statistischen Aussagen eine hohe Relevanz für die allgemeine männliche Bevölkerung.

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Statistische Risiken bei Erektion und Samenerguss

Männer, die eng anliegende Unterwäsche bevorzugen, weisen höhere statistische Risiken für erektile Dysfunktion und vorzeitigen Samenerguss auf. Bei Trägern enger Hosen lag die Wahrscheinlichkeit für erektile Probleme um 18 Prozent höher als bei denen, die lockere Boxershorts trugen. Konkret berichteten 62,7 Prozent der Männer mit enger Unterwäsche von Erektionsproblemen. Im Vergleich dazu waren es in der Kontrollgruppe mit lockeren Modellen nur 57,8 Prozent. Noch deutlicher fiel der Unterschied beim vorzeitigen Samenerguss aus. Hier betrug die statistische Differenz sogar 40 Prozent. 30,8 Prozent der Männer mit enger Unterwäsche litten unter diesem Symptom, während es in der Vergleichsgruppe 23,2 Prozent waren.

Beeinträchtigte Spermienqualität und DNA-Schäden

Die Unterschiede in der mikroskopischen Spermienqualität waren besonders ausgeprägt und statistisch signifikant. Männer mit enger Unterwäsche hatten häufiger einen verminderten Anteil normal geformter Samenzellen, wobei die Chancen dafür um 48 Prozent höher lagen. Auch die Beweglichkeit der Spermien litt darunter. Die Wahrscheinlichkeit für eine eingeschränkte Vorwärtsbeweglichkeit war um 16 Prozent erhöht. Zudem fanden die Wissenschaftler häufiger ein auffällig geringes Ejakulatvolumen, das um 18 Prozent unter dem der Vergleichsgruppe lag. Die Gesamtzahl beweglicher Spermien und die Gesamtbeweglichkeit waren ebenfalls ungünstiger. Ein kritischer Befund betraf die Erbsubstanz: Bei 10,7 Prozent der Männer mit enger Unterwäsche stellten die Forscher stark erhöhte Werte für DNA-Fragmentierung fest. Bei den Trägern lockerer Boxershorts lag dieser Wert nur bei 5,8 Prozent. Diese Schädigung der Spermien-DNA kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen, bedeutet aber nicht automatisch Sterilität.

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Physikalische Mechanismen und Wärmebelastung

Als Hauptursache für diese Befunde nennen die Wissenschaftler eine erhöhte Wärmebelastung im Hodenbereich. Für eine normale Spermienproduktion benötigen die Hoden eine Temperatur, die ungefähr zwei bis drei Grad Celsius unter der Körperkerntemperatur liegt. Die Körperkerntemperatur beträgt beim Menschen normalerweise rund 37 Grad. Der Hodensack reguliert diese Temperatur natürlich, indem er die Hoden bei Wärme nach unten hängen lässt und bei Kälte näher an den Körper zieht. Eng anliegende Unterwäsche erschwert diesen natürlichen Temperaturausgleich. Frühere Untersuchungen deuteten darauf hin, dass enge Unterhosen die Temperatur im Hodensack gegenüber lockerer Unterwäsche um bis zu ein Grad Celsius erhöhen können. Bereits dieser kleine Unterschied könnte die Entwicklung und Reifung der Spermien negativ beeinflussen. Die chinesischen Forscher vermuten, dass diese Hitze ein wesentlicher Faktor ist, obwohl die Hodentemperatur bei den Teilnehmern der aktuellen Studie nicht direkt gemessen wurde.

Vergleich mit früheren Studien und zukünftige Perspektiven

Dass die Unterwäsche-Wahl die Spermienqualität beeinflusst, ist keine völlig neue Erkenntnis. Bereits 2018 untersuchte ein Team der Harvard University 656 Männer in einem Fruchtbarkeitszentrum. Das Ergebnis zeigte, dass Männer mit Boxershorts eine um 25 Prozent höhere Spermienkonzentration und eine um 17 Prozent höhere Gesamtzahl an Spermien aufwiesen. Die aktuelle chinesische Untersuchung mit fast 27.000 Teilnehmern bestätigt diese Tendenz auf einer viel größeren Datengrundlage. Beide Studien weisen in die gleiche Richtung: Locker sitzende Unterwäsche könnte mit günstigeren Werten bei der Spermienqualität verbunden sein. Eine wichtige Einschränkung bleibt jedoch bestehen. Die Forscher ermittelten die Beschwerden primär durch standardisierte Fragebögen, nicht durch ärztlich bestätigte Diagnosen. Die Prozentangaben zeigen statistische Chancenunterschiede, nicht unbedingt eine direkte Zunahme des persönlichen Erkrankungsrisikos. Ob die Wahl der Unterwäsche tatsächlich bessere Chancen auf eine Schwangerschaft bietet, ist weiterhin nicht abschließend geklärt.