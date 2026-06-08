Enginefall: Kostenloser PvP-Zug-Shooter im Steam-Playtest vom 8. bis 22. Juni

Im kostenlosen Steam-Playtest von Enginefall vom 8. bis 22. Juni können Spieler einen innovativen PvP-Zug-Shooter mit vernetzter Spielwelt, Raids auf Titanzüge und tiefem Crafting-System ausprobieren. Das Spiel setzt auf klaustrophobisches Leveldesign in engen Zügen, eine mobile Basis (Dagger Shuttle) und langfristige Progression. Spieler müssen Ressourcen verwalten, spontane Allianzen bilden und um seltene Beute kämpfen. Langfristig sind Marauder Trains als mobile Clan-Festungen geplant.

Enginefall ist ein innovativer PvP-Zug-Shooter, der vom 8. bis 22. Juni im kostenlosen Steam-Playtest verfügbar sein wird. Spieler können dabei mehrere neue Systeme ausprobieren, die die langfristige Entwicklung des Spiels verdeutlichen sollen.

Ein zentrales Element ist die frühe Version der "Connected Rail World", einer stärker vernetzten Spielwelt, in der verschiedene Züge, Basen und Spieleraktionen miteinander verbunden werden. Gleichzeitig stehen Raids auf Titanzüge im Fokus, die in drei unterschiedlichen Varianten auftreten. Diese Varianten unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern bieten jeweils eigene Risiken, Layouts und Kampfbedingungen. Das Spiel setzt dabei auf ein dichtes, klaustrophobisches Leveldesign: Kämpfe finden in engen Waggons, Werkstätten, Maschinenräumen oder improvisierten Wohnbereichen statt.

Gegner sind oft lange zu hören, bevor man sie sieht; Metallgänge verstärken jeden Schritt und hinter jeder Tür kann die nächste Gruppe lauern. Kleine Räume erzwingen kurze, brutale Feuergefechte, während Sounddesign und Trefferfeedback jede Begegnung unmittelbar und gefährlich wirken lassen. Ständig müssen neue Entscheidungen getroffen werden: Soll man tiefer in den Zug vordringen, einen alternativen Weg durch Wartungsschächte nehmen oder frühzeitig aussteigen, um den gesammelten Loot zu sichern? Ein weiterer zentraler Bestandteil ist das Crafting- und Basen-System.

Während eines Runs sammelt man Materialien, Bauteile, Werkzeuge und Ressourcen, die nicht nur für bessere Ausrüstung genutzt werden, sondern auch für den Ausbau der mobilen Basis - des Dagger Shuttles. Dieses Shuttle fungiert als persönlicher Rückzugsort zwischen den Missionen und kann schrittweise erweitert werden. Spieler errichten dort Werkbänke, Lagerräume, Produktionsmodule oder defensive Einrichtungen, um langfristig effizienter zu wirtschaften und bessere Ausrüstung herzustellen. Der Playtest enthält außerdem eine frühe Fassung der Dagger- und Charakterprogression.

Spieler verbessern also nicht nur ihre Ausrüstung, sondern bauen ihre mobile Basis dauerhaft aus und entwickeln ihren Charakter über mehrere Runs hinweg weiter. Dadurch entsteht eine deutlich stärkere Langzeitmotivation als in klassischen Matcheshootern. Ressourcenverwaltung und Vorbereitung spielen eine zentrale Rolle: Munition, Heilung und Werkzeuge müssen vorbereitet werden, bevor man riskantere Zugbereiche betritt. Wer besser ausgerüstet in einen Run startet, erhöht zwar seine Überlebenschancen, riskiert im Falle einer Niederlage aber auch deutlich größere Verluste.

Crafting spielt eine wesentlich größere Rolle als in vielen anderen Shootern des Genres. Ressourcen sind knapp, viele Gegenstände entstehen erst aus improvisierten Einzelteilen und fast jeder gefundene Rohstoff kann später entscheidend werden. Dadurch erhält selbst vermeintlich einfache Beute langfristig einen Wert. Gleichzeitig erlaubt das System unterschiedliche Spielstile: Manche Spieler konzentrieren sich auf aggressive Vorstöße in gefährlichere Zugabschnitte, andere sichern lieber Ressourcen, bauen Verteidigungen oder handeln mit Verbündeten.

Das Spiel ist bewusst so ausgelegt, dass sich spontane Allianzen und Verrat ständig abwechseln. Spieler können kurzfristig zusammenarbeiten, um besser gesicherte Zugbereiche zu erreichen, rivalisierende Gruppen auszuschalten oder wertvolle Ressourcen abzutransportieren. Diese Bündnisse halten oft nur so lange, bis besonders seltene Beute auftaucht. Dadurch entstehen Situationen, die eher an eine Multiplayer-Sandbox erinnern als an einen klassischen Matcheshooter.

Ein weiterer Aspekt ist das frühe Dagger-vs-Dagger-Gameplay, bei dem die mobilen Spielerbasen selbst stärker in den Mittelpunkt der Konflikte rücken. Langfristig sollen daraus sogenannte Marauder Trains entstehen - von Spielern kontrollierte Zugfestungen, die als mobile Basen und organisierte Clan-Strukturen fungieren. Gruppen können ihre eigenen Bereiche ausbauen, Ressourcen lagern, Verteidigungen errichten und gemeinsam Raids gegen andere Spieler planen. Diese Züge sollen später sogar gezielt gegeneinander antreten können, um Ressourcen, Territorien oder wertvolle Ausrüstung zu erbeuten





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