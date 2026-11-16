England beendet Spaniens historische Serie der 43 Partien ohne Niederlage

Thomas Tuchels England-Nationalmannschaft schlägt den Weltmeister Spanien mit 3:2 und beendet die Rekordserie. Ein Sieg der Ewigkeit im Nations League.

Die Nationalmannschaft von England besiegte Spanien mit 3:2 und beendete damit die historische Unbesiegbarkeit der Spanier. Die Partie fand im Metropolitano -Stadion in Madrid statt und markierte das Ende einer Serie von 43 Spielen ohne Niederlage für den Welt- und Europameister. Thomas Tuchel führte seine Mannschaft nach dem Coup zu einem entscheidenden Erfolg in der Nations League.

Spielverlauf und entscheidende Momente

England ging von Beginn an selbstbewusst auf den Platz und setzte Spanien tief in der eigenen Hälfte unter Druck. Durch Tore von Ezri Konsa und Ben White führte England nach einer Stunde mit 3:0 und hatte das Spiel laut Thomas Tuchel fest im Griff. Die englischen Angreifer hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen und dominierten das Geschehen klar.

Also read England schlägt Spanien 3:2 - Spaniens Unbesiegtheits-Reihe bei Nations League endet

Der Verlauf änderte sich jedoch durch einen Elfmeter und eine Rote Karte. Nach einem Ballverlust von Jarell Quansah stoppte Elliot Anderson Lamine Yamal per Notbremse im eigenen Strafraum. Anderson sah die rote Karte, und Mikel Oyarzabal verwandelte den Foulelfmeter. Fortan drückte nur noch Spanien, angeführt vom eingewechselten Spielmacher Pedri.

Lamine Yamal wurde angestachelt und bereitete den Treffer von Nico Williams vor. Thomas Tuchel sagte über die Aktion, die das Spiel kippte, dass der Elfmeter und die Rote Karte alles veränderten. Das Team aus Spanien konnte noch einen Anschlusstreffer erzielen, reichte aber nicht mehr für das Unentschieden.

Advertisement

Reaktionen und Statistischer Hintergrund

Die spanische Presse reagierte nach dem Ende der irren Siegesserie ohne Hysterie. Marca schrieb ziemlich ungerührt, dass es irgendwann so weit kommen musste und geschah gegen eine englische Nationalmannschaft, die das schaffte. Das Spiel roch schon seit den frühen Morgenstunden nach einer Falle, und England wollte Revanche. Spanien wollte das Jahr mit einer großen Party im Metropolitano ausklingen lassen.

Die BBC beschrieb das Spiel als 60 Minuten Perfektion und 30 Minuten Chaos, ein englischer Sieg für die Ewigkeit. Thomas Tuchel sah eine rundum gelungene Leistung und die bislang beste seit er im März 2025 die englische Nationalmannschaft übernommen hatte. Er lobte die Konstanz, die das Team über einen langen Zeitraum zeigte.

Die Spanier hatten zuletzt im März 2024 ein Spiel verloren mit 0:1 gegen Kolumbien. Während der Siegesserie hatten sie auch England zwei empfindliche Niederlagen beigebracht, allen voran im EM-Finale 2024. Der frühere Coach von Borussia Dortmund und des FC Bayern München würdigte den Gegner dennoch als starken Kontrahenten.

Auswirkungen und Ausblick auf das Viertelfinale

England geht nun als Gruppensieger ins Viertelfinale der Nations League. Damit revanchierte sich England auch für die 2:3-Heimniederlage zum Auftakt der Nations League gegen Spanien. Das Team aus England überstand die Schlussphase dank einiger starker Paraden von Torhüter James Trafford. Dies war ein großer Unterschied zur viel kritisierten Niederlage im WM-Halbfinale gegen Argentinien mit 1:2.

Advertisement

Spaniens Torwart Unai Simón meinte, dass die Engländer ihnen körperlich ganz klar überlegen waren. Sie hatten auf das Eins-gegen-Eins gesetzt, und das habe sehr zu schaffen gemacht. Er betonte, dass man daraus lernen müsse und die Fehler bis März beheben müsse. Es sei gut, dass das gerade jetzt passiert.

Es wird damit noch dauern, bis das 22. Brüderpaar für England gemeinsam auf dem Platz stehen wird. Judes Bruder Jobe Bellingham kam nicht zum Einsatz. Die Spanier beendeten ihre historische Serie mit Würde, wie Mundo Deportivo befand. Marca schrieb, die Unbesiegbarkeit sei vorbei, doch es bleibe ein Rekord, der noch lange Zeit der Maßstab für die großen Nationalmannschaften der Welt sein wird.