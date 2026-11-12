England besiegt Kroatien 2:1: Harry Kane wird Rekordnationalspieler und gewinnt Ballon d'Or

Harry Kane holte mit England den Rekord von Peter Shilton und feierte den Sieg gegen Kroatien. Italien schlug Frankreich, Spanien bezwang Tschechien in der Nations League.

Die englische Nationalmannschaft feierte am Wembley-Stadion einen denkbar denkwürdigen Abend, als sie Kroatien mit 2:1 besiegte. Im Mittelpunkt stand Weltfußballer Harry Kane, der mit seinem 126. Länderspiel den historischen Rekord von Peter Shilton überholte. Der Ballon-d'Or-Gewinner trug maßgeblich zum vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der UEFA Nations League bei und krönte seinen Abend mit einem Foulelfmeter zum Sieg.

Historischer Rekord von Harry Kane

Harry Kane stieg durch diesen Einsatz zum Rekordnationalspieler Englands auf und überholte dabei die Torwart-Legende Peter Shilton. Die Ehrung erfolgte feierlich vor dem Anpfiff, wobei Shilton selbst das Trikot mit dem neuen Rekordnummer an Kane überreichte. Der 29-Jährige erschien mit seinen vier Kindern auf dem Platz und präsentierte den jubelnden Fans die prestigeträchtige Ballon-d'Or-Trophäe. Auch Kroatiens Kapitän Luka Modric und Prinz William gratulierten ihm persönlich auf dem Rasen.

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Die Atmosphäre im Wembley-Stadion war von großer Emotionalität geprägt. Die englischen Fans veranstalteten eine große Choreo zu Ehren des Stürmers, der als Spielmacher die Führung einleitete. Jude Bellingham bereitete den ersten Treffer vor, indem er auf Morgan Rogers legte. Erst in der 52. Minute bot sich Kane seine erste große Torchance, doch sein Abschluss wurde von Bayern-Mannschaftskollege blockiert.

Verlauf des Spiels gegen Kroatien

Morgan Rogers (24.) brachte England in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Kroatien glich durch Petar Sucic in der 59. Minute zum 1:1 aus, was die Stimmung im Stadion kurzzeitig dämpfte. Doch bereits in der 64. Minute stellte Harry Kane die Weichen auf Sieg. Der Weltfußballer verwandelte einen Foulelfmeter sicher und mittig, obwohl eines seiner Kinder sich inmitten des lauten Jubels die Ohren zuhielt.

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Dieser Treffer war besonders bedeutsam, da Kane zuletzt drei Spiele in Serie torlos geblieben war. Der Foulelfmeter markierte also nicht nur den Sieg, sondern auch das Ende seiner drought. England sicherte sich durch den Erfolg bereits vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Der Abpfiff bestätigte damit einen perfekten Abend für die Three Lions.

Ausgang der UEFA Nations League Gruppe

Parallel zum Spiel in London siegte Italien nach frühem Rückstand mit 3:1 gegen Frankreich. Die Azzurri drehten die Partie dank zweier Tore von Pio Esposito, der in der 26. und 75. Minute per Foulelfmeter traf. Davide Frattesi legte in der 63. Minute nach. Obwohl Sebastiano Esposito zwischenzeitlich einen weiteren Elfmeter verschoss, reichte das Ergebnis für den Prestige-Sieg.

Auch Weltmeister Spanien setzte sich in Prag mit 2:0 gegen Tschechien durch, obwohl man sich Mühe machte. Alex Baena traf in der 39. Minute per Handelfmeter, Marc Pubill setzte den Schlusspunkt kurz vor Ende der Nachspielzeit in der 90. Minute und sechs Sekunden. Tschechien schwächte sich selbst, als Ladislav Krejci in der 72. Minute die rote Karte sah.

Englands Sieg gegen Kroatien bedeutete zudem das vorzeitige Erreichen des Halbfinaltickets in der Gruppenphase. Harry Kane beendete die Begegnung als mannschaftstragende Figur, die nicht nur historisch, sondern auch sportlich glänzte. Die Kombination aus Rekorderreichung, Trophäenpräsentation und Siegtreffer machte den Abend zu einem einzigartigen Ereignis in der englischen Fußballgeschichte.