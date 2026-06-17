England besiegt Kroatien 4:2 und startet erfolgreich in die Mission Titel

England und Kroatien haben beim 4:2-Erfolg der Three Lions das bis dato beste Spiel dieser WM abgeliefert. Der englische Stürmer Harry Kane war im Mittelpunkt und verwandelte drei Elfmeter.

England und Kroatien haben beim 4:2-Erfolg der Three Lions das bis dato beste Spiel dieser WM abgeliefert. Die Partie hatte alles, was das Fußball herz begeistert - mit dem besseren Ende für England .

Der englische Stürmer Harry Kane war im Mittelpunkt und verwandelte drei Elfmeter, darunter einen historischen Treffer, der ihn mit Gary Lineker gleichzog. England-Coach Thomas Tuchel war jedoch nicht begeistert von dem Spiel seines Teams und saß durchgehend auf seiner Bank, während die Engländer mehrfach am glänzend aufgelegten Kroatien-Keeper verzweifelten. Am Ende machte Rashford mit dem 4:2 alles klar und sorgte für den Auftaktsieg der Three Lions.

Dadurch startet England erfolgreich in die Mission Titel - exakt 60 Jahre nach ihrem bislang einzigen WM-Erfolg 1966 im eigenen Land





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