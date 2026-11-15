Thomas Tuchels England-Truppe krönt die UEFA Nations League mit einem 3:1-Sieg gegen Weltmeister Spanien. Das Finale im Metropolitano markiert das Ende der 43-spieligen Siegesserie der Spanier.

Im spanischen Madrid hat die englische Nationalmannschaft unter Trainer Thomas Tuchel die UEFA Nations League gewonnen. Die Three Lions besiegten den amtierenden Weltmeister Spanien im Finale des Metropolitano -Stadions mit einem deutlichen 3:1. Dieser Erfolg führt England zum ersten Titel in dieser Wettbewerbsserie und bedeutet zugleich das historische Ende einer extrem dominanten Phase für die spanische A-Nationalmannschaft, die zuvor 43 Partien in Folge ohne Niederlage geblieben war.

Englische Dominanz und Tore durch Harry Kane

Die englische Elf zeigte von der ersten Minute an eine klare Überlegenheit und dominierte die Spielzüge zugunsten eigener Torchancen. Kurz vor der Pause verschärfte sich die englische Führung durch einen Foulelfmeter, den Harry Kane sicher verwandelte. Der Stürmer vom FC Bayern München nutzte einen Foulf gegen sich von Cubarsi aus, um die 0:1-Führung herzustellen. Nach der Pause steigerte England den Druck erheblich und kontrollierte das Geschehen auf dem Feld weitgehend.

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Die englische Offensive fand in der zweiten Halbzeit weitere treffsichere Wege. Ezri Konsa erhöhte in der 53. Minute nach einer Ecke von Declan Rice auf 0:2. Fünf Minuten später legte Jude Bellingham auf Reece White auf, der den Endstand auf 0:3 zur Pause markierte. Dieser Vorsprung schockte das spanische Team und zeigte deutlich, dass die defensive Organisation Spaniens in dieser Partie nicht standhielt.

Kontroversen und Rückkehr Spaniens

Trotz des deutlichen Rückstands ließ Spanien nicht locker und schuf in der zweiten Halbzeit mehrere gefährliche Situationen. Die Partie bekam jedoch eine turbulente Wende, als die rote Karte für Marc Cucurella das Bild veränderte. Der Abwehrspieler wurde in der 63. Minute des Feldes verwiesen, weil er nach einem Abwehrfehler von Jeremie Frimpong Yamal im Strafraum umstieß. Dies führte zu einem verwandelten Elfmeter durch Mikel Oyarzabal, der in der 65. Minute auf 1:3 verkürzte.

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Spanien kämpfte weiter und gelangte in der 75. Minute sogar zum Anschlusstreffer, als Mikel Williams traf. Das Spiel schien lange im Unentschieden zu landen, doch die englische Defensive sowie das Torwarttalent von Jordan Pickford hielten stand. In der Nachspielzeit rettete Pickford die Führung mit einer herausragenden Parade gegen Fermin Lopez und sicherte damit den englischen Titelgewinn gegen die zurückkommenden Spanier.

Deutliche Niederlagen anderer Teilnehmer

Neben dem Finale liefen auch andere Spiele mit klaren Ergebnissen ab, die die finale Tabelle der Liga A bestimmten. Frankreich qualifizierte sich souverän für das Viertelfinale, indem es die Türkei im selben Zeitraum mit 2:1 besiegte. Diese Niederlage bedeutete für die Türkei bereits den sechsten verlorenen Wettbewerb in Folge, während Sael Kumbedi vom VfL Wolfsburg für Frankreich in der Startelf stand.

Belgien setzte sich mit 4:1 gegen Italien durch und verhinderte so die Qualifikation der italienischen Mannschaft für die nächsten Runde. Italien hatte zuvor noch Frankreich besiegt, verlor nun aber in Belgien deutlich. Die Torschützen für Belgien waren unter anderem Doku und Diego Moreira, während Italien mit Esposito zwar einen Treffer erzielte, aber letztlich chancenlos blieb. Italien verpasste somit das Viertelfinale der Nations League.

Auf den anderen Plätzen der Liga A gab es weitere klare Verhältnisse. Schweden dominierte das Spiel gegen Zypern mit 7:2, wobei Svanbäck drei Tore erzielte und Pohjanpalo zwei Treffer beisteuerte. Montenegro besiegte Zypern mit 4:1, wobei Krstovic zwei Tore zum 1:3 und 1:4 endgültigen Ergebnis beisteuerte. Diese Ergebnisse festigten die Finalbegegnung zwischen England und Spanien und zeigten die deutliche Hierarchie im europäischen Spitzenniveau.