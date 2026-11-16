England besiegt Spanien: Tuchel beweist seine Taktik im Nations League Duell

England bricht die historische Unbesiegbarkeit des Weltmeisters Spanien mit einem 3:2 Sieg im Nations-League-Duell. Thomas Tuchel zeigt sich bestätigt durch den hart erkämpften Sieg.

Am Sonntagabend ereignete sich ein historisches Ereignis im internationalen Fußball: Spanien, der aktuelle Weltmeister, erlitt nach 43 aufeinanderfolgenden Spielen ohne Niederlage seine erste Pleite in dieser Reihe. Das entscheidende Duell im Rahmen der Nations League endete mit einem knappen 3:2 Sieg für das englische Nationalteam. Diese überraschende Wende beendete eine lange Phase der Dominanz der spanischen Auswahl und markiert einen deutlichen Leistungsschub unter der Führung von Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel bestätigt Taktik mit hartem Sieg

Der Sieg Englands gegen Spanien gilt als direkter und glaubhafter Beweis für die effektive Arbeit des englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel. Verschiedene britische Medienhäuser haben die Leistung ihres Teams entsprechend gewürdigt und den Trainer in den Mittelpunkt gestellt. Die Daily Mail betonte in ihrer Berichterstattung, dass die Three Lions eine spektakuläre Leistung ablieferten, um der spanischen Mannschaft die lange ungebrochene Unbesiegbarkeit abzuringen. Damit lieferten die Engländer laut der Tageszeitung den eindeutigen Beleg dafür, dass die Coaching-Strategie von Tuchel in der Praxis funktioniert und sich auszahlt.

Also read England besiegt Spanien im Nations-League-Finale mit 3:1

Spanische Medien analysieren Niederlage und Taktik

Auf der iberischen Halbinsel wird die Niederlage von der Presse unterschiedlich interpretiert, wobei ein gewisser Respekt vor der starken englischen Mannschaft spürbar ist. Das renommierte Blatt Mundo Deportivo formuliert, Spanien habe seine historische Siegesserie mit Ehre beendet. Auch die Marca räumt ein, dass es besser sei, gegen einen so starken Gegner wie England zu verlieren, der das Spiel bis zur Roten Karte dominiert hatte. Die Marca merkt zudem an, dass es seit Langem keinen Gegner mehr gab, der Spanien so gründlich wie England demontierte.

England verteidigt Führung trotz roter Karte für Anderson

Der Spielverlauf bot dramatische Wendungen, die den Charakter der englischen Mannschaft unter Beweis stellten. England ging durch einen verwandelten Elfmeter, den erzielten Tore im 45. und 93. Spielminute den ersten Vorsprung. Konsa erhöhte in der 53. Minute und White in der 57. Minute, was den Sieg zunächst sicher erscheinen ließ. Doch ein Foul an Yamal führte zur Roten Karte für Anderson, sodass England nur noch zu zehnt auf dem Platz stand. Trotz des personellen Nachteils hielten die Engländer stand, wie die The Sun hervorhebt.

Advertisement

Spanische Hoffnungen zerschlagen in der Schlussphase

Die spanische Mannschaft versuchte verzweifelt, den Anschluss zu finden. Oyarzabal erzielte in der 65. Minute ein Tor, gefolgt von einem Treffer von Nico Williams in der 75. Minute. Diese Tore sorgten für große Spannung, verhinderten jedoch die ersehnte Punktegewinn nicht mehr. Die englische Mannschaft zeigte Nervenstärke, um den knappen Vorsprung bis zur finalen Pfeife zu retten. Die Daily Mirror schrieb dazu, England vertreibe die argentinischen Dämonen mit einem hart erkämpften Sieg über Spanien.

Internationale Presse sieht Signale für die Zukunft

Nicht nur die europäischen Blätter, sondern auch internationale Sportmedien werten den Sieg als wichtiges Signal. ESPN bezeichnet den englischen Sieg über Spanien explizit als das Signal, auf das Tuchels Team gewartet hat. Die The Sun betonte zudem, dass die heldenhaften Spieler gegen Spanien antraten und bewiesen hätten, dass sie diejenigen mit dem nötigen Mut waren. Auch die AS titelt, England verschlinge den Champion, was die Schwere der Niederlage für Spanien unterstreicht. Dieser Erfolg markiert einen klaren Wendepunkt in der aktuellen Entwicklung beider Nationalmannschaften.