England: Früh geimpfte Mädchen haben keine Gebärmutterhalskrebs-Todesfälle

Eine Analyse nationaler Gesundheitsdaten aus England zeigt, dass Mädchen, die früh gegen das Humane Papillomavirus (HPV) geimpft wurden, keinen Gebärmutterhalskrebs-Todesfall hatten. Die Studie basiert auf Daten von 2001 bis 2024 und zeigt einen starken Rückgang der Sterblichkeit in den geimpften Jahrgängen.

Für Mädchen, die früh gegen das Humane Papillomavirus (HPV) geimpft wurden, zeigt sich in England ein auffälliger Trend: Bei den 20- bis 24-Jährigen wurde zwischen 2020 und 2024 kein einziger Todesfall durch Gebärmutterhalskrebs registriert.

Wertete Daten aus England von 2001 bis 2024 aus. Untersucht wurden Frauen im Alter von 20 bis 34 Jahren. Verglichen wurde die tatsächlich beobachtete Zahl der Todesfälle mit jener Zahl, die auf Basis früherer Entwicklungen ohne HPV-Impfprogramm zu erwarten gewesen wäre. Zeigt einen starken Rückgang der Sterblichkeit in den geimpften Jahrgängen.

Besonders auffällig: Bei den 20- bis 24-Jährigen wurde zwischen 2020 und 2024 kein einziger Todesfall registriert. Nach früheren Trends wären in dieser Altersgruppe etwa 23 Todesfälle zu erwarten gewesen. Zwischen 30 und 34 Jahren lag sie noch um 63 Prozent unter dem erwarteten Wert. Viele von ihnen waren allerdings erst als ältere Teenager geimpft worden.

Bereits bekannt war, dass die Impfung vor HPV-Infektionen und Krebsvorstufen schützt. Die neue Analyse liefert nun Hinweise darauf, dass sich dieser Schutz auch in sinkenden Todeszahlen widerspiegeln könnte. England hatte 2008 ein landesweites Impfprogramm für Mädchen im Alter von 12 bis 13 Jahren eingeführt und erreichte vor der Corona-Pandemie Impfquoten von 80 bis 90 Prozent. Die Studie basiert auf nationalen Gesundheitsdaten über 24 Jahre.

Allerdings handelt es sich um eine Beobachtungsstudie. Die Forscher konnten nicht feststellen, welche der verstorbenen Frauen tatsächlich geimpft waren. Ein direkter Ursache-Wirkungs-Nachweis ist daher nicht möglich. Die Autoren halten einen Zusammenhang mit der HPV-Impfung dennoch für wahrscheinlich, da der Rückgang der Sterblichkeit zeitlich eng mit der Einführung des Impfprogramms zusammenfällt





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