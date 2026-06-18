England gegen Ghana: Historisches WM-Duell in Gruppe L

In der Gruppe L der Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum ersten Pflichtspiel zwischen England und Ghana. Während England die UEFA-Qualifikation souverän meisterte, überzeugte Ghana mit nur einer Niederlage in der CAF-Qualifikation. Das Spiel im Gillette Stadium verspricht einen echten Härtetest und wird live in ARD und MagentaTV übertragen.

England hat die UEFA-Qualifikation mit acht Siegen in acht Spielen dominiert und geht mit extrem viel Selbstvertrauen in die Weltmeisterschaft. Ghana musste sich in der CAF-Qualifikation nur einmal geschlagen geben und konnte acht der zehn Spiele gewinnen, was die Stabilität der Mannschaft unterstreicht.

Damit steht der Weltmeisterschaftsgruppe L ein echter Härtetest bevor, wenn die von Thomas Tuchel trainierte englische Mannschaft auf die Black Stars trifft. Das mit Spannung erwartete Duell ist das erste Pflichtspiel zwischen beiden Nationen überhaupt. Bisher gab es lediglich ein Freundschaftsspiel im März 2011, das in Wembley mit 1:1 endete. Die WM-Partie wird im Gillette Stadium in Boston ausgetragen, einer modernisierten Arena mit riesiger Videowand.

Die Übertragung erfolgt live imFree-TV in der ARD sowie parallel im Pay-TV bei MagentaTV. Zudem gibt es verschiedene Streaming-Optionen. Ab dem Anpfiff um 22:00 Uhr werden minütliche Updates, Tore, Platzverweise und Highlights bereitgestellt, zusammen mit Aufstellungen, Live-Statistiken und Tabellenentwicklungen. So bleibt der Zuschauer stets hautnah am Geschehen, wenn England um das Achtelfinal-Ticket kämpft





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