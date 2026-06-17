England gegen Kroatien: Tuchels Three Lions starten als Titelfavoriten in die WM 2026

Thomas Tuchel führt die englische Nationalmannschaft als einen der Favoriten in die Weltmeisterschaft 2026. Beim Auftaktspiel trifft das Team auf Kroatien, das sich als erfahrene Turniermannschaft präsentiert. Die Vorschau beleuchtet die historischen Duelle, die Kader und die TV-Übertragung.

Bei der anstehenden Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wird die englische Nationalmannschaft unter der Leitung von Thomas Tuchel als einer der Titelfavoriten gehandelt. Nach einer souveränen Qualifikation und einem überzeugenden 3:0-Sieg im letzten Testspiel gegen Costa Rica scheint das Team bereit, den ersten großen Titel seit dem WM-Sieg von 1966 zu gewinnen.

Tuchel hat jedoch mit einigen kontroversen Entscheidungen im Kader, wie dem Verzicht auf Cole Palmer und Phil Foden, für Diskussionen gesorgt und erhielt dafür teils scharfe Kritik aus den britischen Medien. Zum Auftakt der Gruppenphase treffen die Three Lions auf Kroatien, eine Mannschaft, die sich in den letzten beiden Weltmeisterschaften als unermüdliche Turniermannschaft erwiesen hat. Die Kroaten qualifizierten sich ungeschlagen für das Turnier und erreichten 2018 in Russland das Finale sowie 2022 in Katar den dritten Platz.

Ihr Kader wird von Routinier Luka Modrić angeführt, wird jedoch auch durch mehrere junge Bundesliga-Profis wie Josip Stanisic vom FC Bayern München und Igor Matanovic vom SC Freiburg bereichert. Die Partie verspricht hochklassiges Fußball, da beide Teams taktisch versiert und auf Augenhöhe agieren. Die historische Bilanz der direkten Duelle ist ausgeglichen und geprägt von dramatischen Begegnungen, darunter das Halbfinale der WM 2018, in dem Kroatien England ausschaltete, und der 1:0-Sieg der Three Lions im EURO-2020-Halbfinale in Wembley.

Das erste Spiel der Engländer wird um 22:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, was aufgrund der Zeitverschiebung zu den nordamerikanischen Spielorten eine späte Übertragungszeit bedeutet. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM liegen bei MagentaTV, während die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Spiele, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, zeigen werden. Für Fans, die das Spiel nicht live im Fernsehen verfolgen können, steht ein kostenloser Liveticker auf ran.de zur Verfügung.

Die Begegnung findet in einem der modernsten Stadien der Weltmeisterschaft statt, das für seine gigantischen Videowände und sein großes Fassungsvermögen bekannt ist und den perfekten Rahmen für diesen hochkarätigen Gruppenauftakt bietet





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