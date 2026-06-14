England gewinnt den World Cup of Darts: Humphries und Littler triumphieren in Frankfurt

Das englische Duo Luke Humphries und Luke Littler hat das traditionsreiche Finale des World Cup of Darts in Frankfurt für sich entschieden. Nach einer überlegenen Vorstellung besiegen sie die Niederlande. Der junge Luke Littler baut seine Trophäensammlung weiter aus, während die deutschen Spieler im Viertelfinale scheitern.

Im mitreißenden Finale des World Cup of Darts in der Frankfurt er Festhalle sicherten sich die beiden englischen Spitzenspieler Luke Humphries und Luke Littler den begehrten Titel.

Das Duo setzte sich mit einer überzeugenden Leistung gegen die an Nummer zwei gesetzten Niederländer durch, die aus dem mehrfachen Weltmeister Michael van Gerwen und seinem talentierten Partner Dai van Veen bestanden. Die Begegnung entwickelte sich zu einem hochkarätigen Duell, bei dem sich die Engländer nach einem ausgeglichenen Start immer mehr in den Vordergrund spielten. Während die Niederlande zunächst gut mithalten konnten, gelang den Briten beim Stand von 2:2 das entscheidende Break.

Von diesem Punkt an dominierten Humphries und Littler das Geschehen klar und ließen ihren Gegnern in der entscheidenden Phase des Spiels keine Chance mehr, ein einziges Leg für sich zu entscheiden. Für den 19-jährigen Luke Littler, der in den letzten beiden Jahren die traditionsreiche PDC-Weltmeisterschaft gewann, stellt dieser Sieg einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen, aber bereits mit Titeln gespickten Karriere dar.

Sein Partner Luke Humphries, bereits etabliert in der Weltspitze, krönte sich hingegen nach seinem Sieg im Vorjahr - damals an der Seite von Michael Smith - ein weiteres Mal zum Team-Weltmeister. Besonders bemerkenswert ist die schnelle Entwicklung des Teams: Noch im vergangenen Jahr waren Humphries und Littler bei ihrer ersten gemeinsamen Teilnahme in der ersten Runde sensationell am deutschen Duo um Martin Schindler und Gabriel Clemens gescheitert.

Dieser Rückschlag scheint die beiden Briten nur weiter motiviert zu haben, denn in diesem Jahr präsentierten sie sich als nahezu unschlagbar. Die deutschen Teilnehmer Martin Schindler und Gabriel Clemens, die im Vorjahr noch bis ins Halbfinale vorgedrungen waren und für einen großen deutschen Erfolg gesorgt hatten, mussten sich diesmal früher geschlagen geben. Im Viertelfinale der 16. Auflage dieses Major-Turniers für Nationalmannschaften unterlagen sie den stark aufspielenden Niederländern mit 4:8 Legs.

Wenngleich das Ausscheiden enttäuschend ist, bleibt die Leistung der deutschen Dartspieler über die letzten Jahre hinweg beachtlich und zeigt den kontinuierlichen Aufschwung des Sports in Deutschland. Das Finale in Frankfurt, das von einer begeisterten Atmosphäre getragen wurde, unterstrich einmal mehr die wachsende Popularität des Dartsports auf globaler Ebene und lieferte den Fans ein Spektakel auf höchstem Niveau





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