England gewinnt Nations League gegen Kroatien Harry Kane bricht Rekord

Harry Kane überholt Peter Shilton als Rekordspieler Englands und sichert den Sieg im Nations League Duell gegen Kroatien. Frankreich verliert in Italien.

England hat das zweite Gruppenspiel der Nations League gegen Kroatien mit einem knappen 2:1-Sieg in Wembley gewonnen und damit den direkten Gang ins Finale erzwungen. Der entscheidende Faktor war erneut der Münchner Stürmer Harry Kane, der nach 33 Jahren als alleiniger Rekordspieler der englischen Nationalmannschaft in die Geschichte einging.

Der 33-Jährige überholte bei diesem Anlass den ehemaligen Torwart Peter Shilton und erhielt dafür eine besondere Ehrung durch Prinz William, der ihm ein Trikot mit der Rückennummer 126 überreichte.

Kane bricht Rekord mit 126. Länderspiel

Also read Nations League im Liveticker: Italien empfängt Fankreich, England gegen Kroatien Harry Kane etablierte sich bereits vor dem Anpfiff als der Star des Abends, da sein 126. Auftritt für die Three Lions den alten Rekord von Peter Shilton knackte. Der Ballon-d'Or-Gewinner feierte diesen Meilenstein in einer Atmosphäre, die von der Bedeutung des Moments getragen wurde. Prinz William überreichte ihm persönlich das besondere Trikot, was die institutionelle Verankerung seiner Leistungen unterstrich. Kane führte seine Mannschaft mit zwei Toren direkt in die entscheidende Phase der Partie.

Das Spiel selbst begann mit einer klaren Vorlage von Morgan Rogers, die Harry Kane zum 1:0 nutzte. Damit schlug der Bayern-Torjäger sofort zu und sorgte für die Führung, die England lange Zeit kontrollierte. Die Szene markierte den Beginn einer dominanten Phase, in der die englische Offensive deutlich überlegen wirkte. Kane demonstrierte erneut seine Klasse und bestätigte seinen Status als unangefochtener Führer der Angriffsreihe.

Dennoch ließ Kroatien nicht kampflos aufgeben und fand nach der Pause zurück ins Geschehen. Petar Sucic nutzte einen kurzen Kopfball-Rückpass von Jarell Quansah vom Bayer 04 Leverkusen zum Ausgleich. Dieser Fehler der englischen Abwehr zeigte, dass Kroatien trotz einer offensiv harmlosen ersten Halbzeit gefährlich blieb. Der 59. Minute gehörte also der Gleichstand, der die Spannung wiederherstellte.

Harry Kane beantwortete den Ausgleich jedoch souverän und beendete die Unsicherheit. Per Elfmeter traf er in der 64. Minute zum 2:1 und sicherte den dreifachen Punktgewinn. Dieser Treffer war entscheidend, da er England ein Endspiel am letzten Spieltag gegen Spanien absekurierte. Jobe Bellingham saß derweil die vollen 90 Minuten auf der Bank und gab sein Debüt für die A-Nationalelf nicht.

Frankreich erleidet erste Niederlage unter Zidane

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Die zweite Partie der Nations League am fünften Spieltag bot ein weiteres Drama auf hohem Niveau. Frankreich verlor das Crucial-Gespräch in Italien mit 1:3 und erlitt dabei die erste Pleite unter Nationaltrainer Zinédine Zidane. Vor diesem Spiel hatte das Team drei Siege und ein Remis verbucht, was den Rückschlag umso schmerzhafter machte. Der Ausfall der Superstars Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé wurde durch einen Auftritt von Michael Olise kompensiert.

Olise machte den Fehlern seiner Kollegen zunächst die Stirn und erzielte die frühe Führung. Der 10. Minute gehörte ein spektakulärer Treffer, der aus einem katastrophalen Pass des italienischenkeepers Gianluigi Donnarumma resultierte. Olise stahl sich den Ball, umkurvte Riccardo Bastoni und schob zum 1:0 ein. Diese Phase zeigte, wie verletzlich Italien in der Defensive wirken konnte.

Italien reagierte mit der ersten eigenen Tor-Chance und zog durch Pio Esposito gleich. Der 21-Jährige setzte sich gegen Bayern-Abwehrspieler Dayot Upamecano durch und tunnelt den französischen Keeper Mike Maignan mit einem Außenrist in der 26. Minute. Das Spiel in Mailand entwickelte sich daraufhin zu einem offenen Duell, bei dem Frankreich im Alu-Pech lief. Ein Schuss von Warren Zaïre-Emery oder eher Barcola? Quelle nennt Barcola. Ein Schuss von Barcola klatschte nach Olise-Vorlage an den Pfosten.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel wilder und entscheidender. Sebastiano Esposito verballerte zunächst einen Elfmeter in der 60. Minute. Dies änderte jedoch nichts am Trend, denn kurz darauf traf Davide Frattesi für Italien zum 2:1. Der Doppelpacker Pio Esposito erhöhte dann in der 75. Minute per Elfmeter auf 3:1 und übertraf seinen Bruder Sebastiano von der Strafstoppmarke.

Spanien baut Rekordserie auf und Belgien dreht

Auch die andere Gruppe lieferte beeindruckende Leistungen ab. Spanien gewann gegen Tschechien mit 2:0 und baute seine beeindruckende Rekordserie auf nun 43 ungeschlagene Spiele in Serie aus. Der Weltmeister agierte auch ohne den verletzten Star Lamine Yamal, der unter Knieproblemen litt, extrem diszipliniert. Die Tschechen hielten lange stark dagegen und ließen wenig zu.

Der Durchbruch gelang Spanien erst in der 39. Minute. Álex Baena verwandelte einen Handelfmeter eiskalt zur 1:0-Führung. Nach der Pause folgten weitere Konflikte mit dem VAR-System. Yeremy Pino traf vermeintlich zum 2:0 nach einem langen Ball von Óliver Simón, doch das Tor wurde wegen Abseits korrigiert. Dies belastete die tschechische Moral zusätzlich.

Ein roter Platzverweis für Kapitän Tomas Krejčí in der 72. Minute nach einer Notbremse besiegelte das Schicksal. Besonders bitter war, dass Krejčí schon im Hinspiel Rot gesehen hatte. Marc Pubill stellte in der Nachspielzeit den endgültigen 2:0-Endstand her. Die Niederlage bedeutete auch das missglückte Trainerdebüt von Ali Yalcin für die Türkei gegen Belgien.

Die Türkei verlor gegen Belgien mit 1:2 und hat auch im fünften Nations-League-Spiel keinen Sieg gefeiert. Nach dem Aus von Vincenzo Montella übernahm Yalcin die Mannschaft, doch die erhoffte Wende blieb aus. Arda Güler zirkelte einen Freistoß aus rund 30 Metern in den linken oberen Winkel zur 1:0-Führung. Belgien drehte jedoch innerhalb von drei Minuten durch Tore von Kevin De Bruyne und Hans Vanaken respektive De Cuyper Abpraller und De Ketelaere.