England Nationalmannschaft kann sich aufatmen nach dem Diebstahl von Trainingsequipment

Nach dem Diebstahl von Trainingsgeräten der englischen Nationalmannschaft in Kansas City, USA, hat Torhüter Dean Henderson alle Gute Nachricht gegeben. Allerdings wurden zwei Verdächtige festgenommen und die Kaution wurde auf 75.000 Dollar festgelegt. Die Staatsanwaltschaft kündigte auch Ermittlungen an, nachdem Fahrzeuge, die Ausrüstung von Florida zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen worden waren.

Die englische Nationalmannschaft kann sich nach dem Diebstahl von Trainingsequipment aufatmen. Torhüter Dean Henderson berichtete nach der ersten Trainingseinheit am Samstag im WM-Quartier in Kansas City , "alles wieder da.

Also ist alles gut.

" Am späten Samstagabend wurden zwei Männer wegen des Diebstahls angeklagt - laut der Staatsanwaltschaft von Jackson County soll die gestohlene Ausrüstung einen Wert von 18.000 Dollar gehabt haben. "Jackson County wird keine kriminellen Handlungen dulden, die sich gegen Besucher der Weltmeisterschaft richten, einschließlich der internationalen Mannschaften, die hierher gereist sind, um an den Wettkämpfen teilzunehmen," sagte Melesa Johnson, die Staatsanwältin von Jackson County, in einer Erklärung.

Die beiden verdächtigen Männer befinden sich in Haft, die Kaution wurde auf jeweils 75.000 Dollar festgesetzt. Zuvor hatte Kansas Citys Bürgermeister Quinton Lucas mitgeteilt, dass Behörden auf "lokaler, staatlicher und föderaler Ebene" Ermittlungen aufgenommen hätten, nachdem Fahrzeuge, die Ausrüstung von Florida zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen worden waren. Auch Abwehrspieler Dan Burn bestätigte, dass seine Ausrüstung und seine Schuhe wieder da seien. ",





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