England schlägt Spanien 3:2 - Spaniens Unbesiegtheits-Reihe bei Nations League endet

England besiegt Spanien mit 3:2 in der Nations League. Spaniens 43-Spiele-Unbesiegtheits-Reihe endet. Frankreich und Belgien qualifizieren sich ebenfalls für das Viertelfinale.

England hat die Nations League mit einem knappen Sieg gegen Spanien auf den zweiten Platz gehievt und damit die langjährige Dominanz der Iberer beendet. Das Match im Metropolitano-Stadion von Madrid endete mit einem 3:2-Erfolg für die Three Lions, was die erste Niederlage für Spanien nach einer beeindruckenden Serie von 43 ungeschlagenen Pflichtspielen bedeutet. Beide Mannschaften starteten mit hohem Tempo, wobei England in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatte, bis Harry Kane durch einen Foulelfmeter zur Pause führte.

Kane und Konsa sorgen für englische Führung

Harry Kane verwandelte den Elfmeter in der 45. Minute nach einem Foul von Cubarsi, was England kurz vor der Pause in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel steigerte England den Druck deutlich. Ezri Konsa erhöhte in der 53. Minute nach einer Ecke von Declan Rice auf 2:0 und ließ Spanien defensiv lange Zeit unter Druck setzen. Kai Havertz' Teamkollege Luke White sorgte wenig später in der 57. Minute durch eine Vorlage von Jude Bellingham für die 3:0-Führung, was England auf den Siegerraum setzte.

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Spanien kehrt zurück - Yamal und Oyarzabal kürzen auf

Dennoch kam Spanien noch einmal gefährlich zurück. In der 63. Minute wurde Wendell Anderson für ein Foul im Strafraum an Lamine Yamal des Feldes verwiesen, nachdem er einen klaren Torchance vereitelt hatte. Der folgende Elfmeter wurde in der 65. Minute von Mikel Oyarzabal zum 1:3-Endstand verwandelt. Nur zehn Minuten später traf Williams in der 75. Minute zum 2:3-Anschluss, was die Partie wieder spannend machte.

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Englands Torwart Trafford sichert den Titel

In der Nachspielzeit rettete Englands Keeper Trafford in der 90. Minute den Sieg, indem er einen Schuss von Fermin mit einem Weltklasse-Reflex abwehrte. Die letzte reguläre Pflichtspiel-Niederlage kassierte Spanien im März 2023 gegen Schottland (0:2). Bei Frankreich und Belgien gab es ebenfalls klare Ergebnisse: Frankreich schlug die Türkei mit 2:1 und qualifizierte sich für das Viertelfinale, während Belgien Italien mit 4:1 besiegte und Italien damit das Viertelfinale verpasste.

Auswirkungen und nächster Schritt für die Teams

Die Nations League stellt sich als eine der spannendsten Wettbewerbsformaten für nationale Teams dar, da sie direkte Auswirkungen auf die Qualifikation für größere Turniere haben kann. Die Niederlage gegen England markiert einen Wendepunkt für Spanien, das seit 2023 ungeschlagen war. Für England bedeutet der Sieg, dass sie als starke Favoriten in die nächste Runde gehen, während Spanien nun vor der Aufgabe steht, die verlorene Form zurückzugewinnen. Frankreich bleibt die klare Nummer eins in der Gruppe, während Belgien durch den Sieg gegen Italien die Positionen neu ordnete.