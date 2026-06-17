England startet erfolgreich in die Weltmeisterschaft

Der Auftaktsieg der Three Lions gegen Kroatien ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Titel. Harry Kane war der Mann des Abends mit zwei Treffern und erreichte dabei einen besonderen Meilenstein. Die Mannschaft von Thomas Tuchel startet damit erfolgreich in die Weltmeisterschaft und untermauert direkt ihre Ambitionen auf den Titel.

Bei der Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 bekamen die Fans im Dallas Stadium in Arlington gleich fünf Tore zu sehen. Der Mann des Abends war Harry Kane , der die Three Lions mit zwei Treffern auf die Siegerstraße brachte und dabei einen besonderen Meilenstein erreichte.

England erwischte den besseren Start. Nach einem Foul von Luka Modric an Noni Madueke zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Kanes erster Versuch wurde zwar von Dominik Livakovic gehalten, doch weil sich der kroatische Keeper zu früh von der Linie bewegt hatte, wurde der Strafstoß wiederholt. Im zweiten Anlauf verwandelte der Bayern-Star sicher zum 1:0 (12.

). Kroatien ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken. Martin Baturina glich nach einer starken Kombination zum 1:1 aus (36. ).

Die Antwort der Engländer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke stieg Kane am höchsten und köpfte zum 2:1 ein (42. ). Mit seinem zehnten WM-Treffer zog der Angreifer mit England Legende Gary Lineker gleich.

Doch die Kroaten schlugen erneut zurück. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verlängerte Ivan Perisic den Ball per Kopf zu Musa, der zum 2:2 einschob (45. +5). Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel temporeich.

Jude Bellingham brachte England kurz nach Wiederbeginn wieder in Führung. Sein Schuss sprang vom Innenpfosten ins Tor und sorgte für das 3:2 (47. ). In der Folge drängten die Three Lions auf die Vorentscheidung.

Mehrfach scheiterten sie jedoch am stark aufgelegten Livakovic, der seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel hielt. Doch am Ende machte Rashford mit dem 4:2 in der 85. Minute alles klar und sorgte für den Auftaktsieg der Three Lions. England startet damit erfolgreich in die Weltmeisterschaft und untermauert direkt seine Ambitionen auf den Titel.

Exakt 60 Jahre nach dem bislang einzigen WM-Triumph von 1966 im eigenen Land gelang der Mannschaft von Thomas Tuchel ein spektakulärer Auftakt





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