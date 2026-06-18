England startet erfolgreich in die Weltmeisterschaft

England hat mit einem 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien die Weltmeisterschaft erfolgreich begonnen. Trainer Thomas Tuchel feierte sein WM-Debüt und gab den Spielern in der Halbzeit eine Ansprache, die fruchtete. Die Mannschaft kam furios aus der Kabine und zeigte über weite Strecken der zweiten Hälfte, warum die Mannschaft als Titelfavorit gehandelt wird.

Nach 60 Jahren will England endlich wieder einen Titel gewinnen. Der bislang letzte und einzige große Triumph war die Weltmeisterschaft 1966. Mit dem 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien ist der Start in die Weltmeisterschaft erfolgreich verlaufen und die Medien feiern die Partie als Statement-Sieg.

Der Wendepunkt war die Halbzeitansprache von Trainer Thomas Tuchel, der sein WM-Debüt feierte. Kapitän und Doppeltorschütze Harry Kane lobte seinen Trainer ausdrücklich für dessen Führungsstil und zitierte Tuchel: 'Wenn wir verlieren, dann verlieren wir auf unsere Art.

' Worte, die fruchteten. England kam furios aus der Kabine und zeigte über weite Strecken der zweiten Hälfte, warum die Mannschaft als Titelfavorit gehandelt wird. Tuchel selbst schilderte, dass er den Spielern in der Kabine zunächst etwas Zeit zum Verschnaufen gegeben habe. An seine Ansprache erinnert er sich wie folgt: 'Es war kurz, es war ruhig.

' Er habe seine Spieler wegen der Defensivprobleme und Passivität nicht kritisiert, sondern vielmehr 'ermutigt, unseren Weg zu gehen'. Und weiter: 'Ich wollte, dass sie mutig sind, engagiert und intensiv.

' Im Vorfeld der WM hatte Tuchel mit seiner Kadernominierung noch für viel Kritik gesorgt. Gleich mehrere Stars wie Cole Palmer, Phil Foden oder Trent Alexander-Arnold ließ er zu Hause. Der Auftaktsieg dürfte Tuchel etwas Ruhe verschafft haben. Am Dienstag geht es für England gegen Ghana weiter





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