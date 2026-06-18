England startet mit 4:2-Sieg gegen Kroatien in die Weltmeisterschaft

Die internationale Presse reagiert begeistert auf den Auftaktsieg der englischen Nationalmannschaft unter Trainer Thomas Tuchel. Medien aus Großbritannien, Italien und Frankreich würdigen die Leistung von Harry Kane und Jude Bellingham und sehen England nun als ernsthaften Titelkandidaten.

Die englische Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Dallas mit 4:2 gegen Kroatien gewonnen. Das Spiel, das in der Nacht zum Donnerstag stattfand, bot von Beginn an intensive und unterhaltsame Momente.

Bereits in der 13. Minute brachte Harry Kane die Three Lions in Führung, doch Kroatien glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel dominierte England jedoch klar und erzielte drei weitere Tore, darunter ein Doppelpack von Jude Bellingham. Der junge Mittelfeldspieler von Real Madrid überzeugte mit seiner Dynamik und technischen Klasse und wurde von vielen Journalisten als entscheidender Faktor für den Sieg herausgestellt.

Auch Kapitän Harry Kane zeigte eine starke Performance und traf selbst zweimal. Trainer Thomas Tuchel, der sein erstes Spiel als englischer Nationalcoach absolvierte, wurde für seine taktischen Anpassungen in der Halbzeitpause gelobt. Die internationale Presse reagierte mit großer Zustimmung auf den Auftritt der Engländer. Die britische Sun titelte Cowboys Wow und hob die glamouröse Vorstellung von Kane und Bellingham hervor.

Die Daily Mail sprach von neu entfachten Träumen nach jahrelanger Enttäuschung und sah in der Mannschaft das Potenzial, weit im Turnier vorzudringen. Der Daily Mirror beschrieb das Spiel als packenden Thriller gegen den alten Rivalen, bei dem England frühzeitig ein Ausrufezeichen setzte. Die BBC urteilte, man habe ein England gesehen, wie es seit Jahren nicht mehr zu beobachten war, und betonte die emotionale Reaktion Tuchels, der nach dem Spiel seinen Landsmann Jürgen Klopp umarmte.

Aus Italien schrieb die Gazzetta dello Sport von einem großartigen Spiel zwischen zwei exzellenten Mannschaften, während die französische L'Equipe das Spiel als packend und die englische Leistung als beeindruckend bezeichnete. Mit diesem Sieg hat England nicht nur die ersten drei Punkte gesammelt, sondern auch ein starkes Zeichen an die Konkurrenz gesendet. Die Mannschaft präsentierte sich offensiv stark und defensiv stabil, obwohl sie in der ersten Halbzeit noch Schwächen zeigte.

Die weitere Leistungsentwicklung wird nun mit Spannung verfolgt, zumal die下一个 Gegner in der Gruppenphase nicht unterschätzt werden dürfen. Der Sieg stärkt das Selbstvertrauen und untermauert die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Turnierverlauf. Die Presseaussagen zeigen, dass England nach Jahren des Wartens endlich wieder als Mitfavorit auf den Weltmeistertitel gehandelt wird. Die Kombination aus jungem Talent wie Bellingham und erfahrenen Spielern wie Kane scheint unter Tuchels Führung zu fruchten.

Das Team wirkt hungrig und motiviert, was sich in der leidenschaftlichen Performance auf dem Platz niederschlug. Insgesamt war es ein Auftritt, der nicht nur Fans begeisterte, sondern auch Experten weltweit beeindruckte





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