England trifft im WM-Auftakt auf Kroatien. Die Erwartungen auf der Insel sind auf dem Höhepunkt. Tuchel muss beweisen, dass sein Plan aufgeht.

England trifft auf Kroatien im WM-Auftakt. Tuchel muss beweisen, dass sein Plan aufgeht. Die Erwartungen auf der Insel sind auf dem Höhepunkt. Seit dem WM-Triumph von 1966 warten die Engländer auf den nächsten Titel.

Jetzt soll ein Deutscher die 'Three Lions' zurück auf den Fußball-Thron führen. Doch schon vor dem ersten Anpfiff steht Tuchel im Fokus. Mit seinen Kaderentscheidungen sorgte der 52-Jährige für hitzige Diskussionen. Stars wie Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire oder Trent Alexander-Arnold ließ er zu Hause.

Auf der Insel wurde Tuchel dafür teilweise scharf kritisiert. Jetzt muss er beweisen, dass sein Plan aufgeht. Das WM-Spiel zwischen England und Kroatien wird außerdem live im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt die Partie am Mittwoch, 17.

Juni, live. Anstoß ist um 22 Uhr deutscher Zeit in Arlington (Texas). Zusätzlich läuft die Begegnung kostenlos im Livestream der ZDF-Mediathek. Im Leicht wird die Aufgabe nicht.

Kroatien zählt seit Jahren zu den gefährlichsten Turniermannschaften der Welt. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalić blieb in der Qualifikation ungeschlagen und erreichte bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften das Finale 2018 sowie Platz drei 2022. Mit der Legende Luka Modrić verfügt das Team über viel Qualität und Erfahrung. Mit Josip Stanisic vom FC Bayern sowie Igor Matanović vom SC Freiburg stehen zudem bekannte Bundesliga-Gesichter im Kader.

Zusätzliche Brisanz erhält das Duell durch die gemeinsame Vergangenheit. Im WM-Halbfinale 2018 beendeten die Kroaten mit einem 2:1 nach Verlängerung die englischen Titelträume. Bei der EM 2021 revanchierte sich England mit einem 1:0-Erfolg. In Gruppe L gehören beide Nationen zu den Favoriten auf das Weiterkommen.

Ghana und Panama komplettieren die Gruppe. Umso wichtiger könnte bereits das direkte Duell zum Auftakt werden





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