England trifft Kroatien: Vorschau auf das Eröffnungsspiel der WM 2026

Die englische Nationalmannschaft startet in die WM 2026 gegen Kroatien. Trotz kritischer Reaktionen auf die Kaderwahl von Southgate und Kroatiens starker Bundesliga‑Besetzung verspricht das Duell spannende Momente. Alle Infos zu Übertragungen, Spielzeit und Liveticker.

Die Fußball welt blickt bereits gespannt auf das Auftaktspiel der WM 2026, bei dem die englische Nationalmannschaft - die nach langen Jahren endlich wieder im Kampf um den begehrten Titel steht - auf den kroatischen Gegner trifft.

Nach einer überzeugenden Qualifikation, in der England ungeschlagen blieb und mit einem starken Team um den erfahrenen Trainer Gareth Southgate aufwartete, sorgt das geplante Aufeinandertreffen bereits für lebhafte Diskussionen in Fachkreisen und bei den Fans. Besonders die Entscheidungen von Southgate bei der Aufstellung des Kaders haben für Aufsehen gesorgt: Auf die beliebten Offensivspieler Cole Palmer von Chelsea und Phil Foden von Manchester City verzichtete er vollständig, was von manchen Analysten als mutiger Schachzug gewertet wird, während andere die Auswahl als zu riskant kritisieren.

Die kritische Reaktion erreichte in den sozialen Medien ihren Höhepunkt, als ein angeblicher "deutscher Spion" die Entscheidung öffentlich anprangerte und die Kompetenz des englischen Trainers infrage stellte. Trotz dieser Turbulenzen bleibt das englische Team zuversichtlich und sieht im Spiel gegen Kroatien die ideale Möglichkeit, das eigene Leistungsniveau zu testen und ein klares Signal an die Konkurrenz zu senden. Kroatien hingegen hat sich in den letzten beiden Weltmeisterschaften als echter Überraschungsakteur etabliert.

Nachdem die Mannschaft 2018 in Russland knapp den zweiten Platz belegt hatte, gefolgt von einer respektablen Dritten in Katar 2022, will die kroatische Fußballnationalmannschaft unter der Führung von Trainer Zlatko Dalić erneut für Furore sorgen. Der kroatische Kader zeichnet sich durch eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Veteranen und jungen Talenten aus, wobei mehrere Spieler auch in der deutschen Bundesliga aktiv sind - darunter Josip Stanišić, der in der Saison bei Bayern München für Furore sorgt, sowie Igor Matanović, der seit Kurzem bei SC Freiburg zum Stammspieler avancierte.

Diese Spieler bringen nicht nur internationale Erfahrung, sondern auch ein tiefes Verständnis für den schnellen, taktisch disziplinierten Stil des englischen Spiels mit, was das Duell besonders spannend macht. In der Vorbereitung hat Kroatien zudem betont, dass es die defensive Stabilität und das schnelle Umschaltspiel als Schlüssel zu einem möglichen Erfolg gegen die englischen Lions sieht. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen bei MagentaTV, doch die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland haben ebenfalls ein umfassendes Angebot für die Zuschauer.

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live übertragen, während das Eröffnungsspiel zwischen England und Kroatien im ZDF ausgestrahlt wird und zusätzlich kostenfrei über den Joyn‑Livestream verfügbar ist. Aufgrund der Zeitzone in Nordamerika, wo die meisten Spiele stattfinden, beginnt das erste Match der Engländer erst um 22:00 Uhr deutscher Zeit, was bedeutet, dass die meisten deutschen Zuschauer das Spiel spät am Abend verfolgen müssen.

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, bietet ran.de einen kostenlosen Liveticker, der jede Spielminute detailliert dokumentiert. Somit haben Fans zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen und jedes einzelne Highlight mitzuerleben, während die beiden Teams um den Einstieg ins Turnier kämpfen und die Weichen für den weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft gestellt werden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball WM 2026 England Kroatien Qualifikation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(CLUB) WM 2026: Deutschland in der Vorschau: Dieser Weg wird kein leichter seinFrüh raus in Russland und Katar, trotzdem will die deutsche Elf mal wieder Weltmeister werden. Die mühsame Qualifikation gibt für derlei Optimismus wenig Anlass.

Read more »

(CLUB) WM 2026: Curaçao in der Vorschau: Endlich auf der WeltkarteDas kleinste Land als größter Außenseiter? Dass die Karibikinsel bei der WM dabei ist, hat sie auch einem Impulsreferat ihres Staatschefs zu verdanken.

Read more »

WM 2026: England gegen Kroatien live sehen: Wann ist Anstoß und wo läuft die Übertragung?England und Kroatien treffen bei der WM 2026 zum Auftakt der Gruppe L aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Live-Stream.

Read more »

WM 2026: England gegen Kroatien live sehen: Wann ist Anstoß und wo läuft die Übertragung?England und Kroatien treffen bei der WM 2026 zum Auftakt der Gruppe L aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Live-Stream.

Read more »