England unter Druck, aber nervenstark gegen Kroatien

England hat eine wichtige Niederlage in der Qualifikation für die WM verhindert, indem sie Kroatien besiegte. Die Engländer zeigten Nervenstärke und überzeugten in der zweiten Halbzeit.

England steht gegen Kroatien unter großem Druck, präsentiert sich aber nervenstark. Die Mannschaft um den überragenden Kapitän Harry Kane scheint bereit, die seit 60 Jahren andauernde Durststrecke ohne Titel zu beenden.

Ein Kommentar haben die Three Lions nun ihre Ambitionen unterstrichen. Denn die Engländer besiegten eine erfahrene Mannschaft, die bei der WM 2018 Vizeweltmeister geworden war und 2022 in Katar den dritten Platz belegt hatte. Das Spiel war also eine echte Standortbestimmung. Noch wertvoller wird der Sieg angesichts des Drucks, unter dem das englische Team stand.

Denn wie eigentlich immer sind die Erwartungen im Mutterland des Fußballs riesig. Die Three Lions müssen nicht einfach nur gewinnen, sondern auch überzeugen. Der Anspruch ist nicht weniger als der Gewinn des goldenen WM-Pokals. Der Trainer Tuchel hat eine klare Idee, wie seine Mannschaft spielen und harmonieren soll.

Englands Kapitän blieb cool, als sein in der Anfangsphase verschossener Elfmeter wiederholt werden musste - im zweiten Anlauf traf er eiskalt. Kane führte Zweikämpfe tief in der eigenen Hälfte, kurz vor Schluss blockte er im Stil eines Innenverteidigers einen Schuss vor dem eigenen Tor mit dem Körper. In den letzten Jahren teilweise abging: Nervenstärke. Als die Kroaten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:2 ausglichen, steckten die Three Lions den Wirkungstreffer weg und spielten eine deutlich bessere zweite Halbzeit.

Bei den letzten Europa- und Weltmeisterschaften war England immer nah dran, scheiterte aber jeweils knapp am großen Coup. Nun hat das Team frisches Selbstvertrauen gesammelt, die Spielidee von Tuchel hat sich bewährt und die Engländer können sich auf den nächsten Schritt freuen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

England Kroatien Fußball WM Nervenstärke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: England gegen Kroatien live sehen: Wann ist Anstoß und wo läuft die Übertragung?England und Kroatien treffen bei der WM 2026 zum Auftakt der Gruppe L aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Live-Stream.

Read more »

WM 2026: England gegen Kroatien live sehen: Wann ist Anstoß und wo läuft die Übertragung?England und Kroatien treffen bei der WM 2026 zum Auftakt der Gruppe L aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Live-Stream.

Read more »

England startet gegen Kroatien in die Fußball-WMEnglands Trainer Thomas Tuchel und Kapitän Harry Kane äußern sich vor dem WM-Auftaktspiel gegen Kroatien. Tuchel betont Träume und Verantwortung, Kane rät jungen Spielern zu mentaler Freiheit.

Read more »

WM 2026: England gegen Kroatien live sehen: Wann ist Anstoß und wo läuft die Übertragung?England und Kroatien treffen bei der WM 2026 zum Auftakt der Gruppe L aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Live-Stream.

Read more »