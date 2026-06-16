England vor WM-Auftakt: Livramento verletzt - Chalobah nachnominiert

Tino Livramento fällt mit einer Wadenverletzung aus, Trevoh Chalobah rückt in den englischen WM-Kader. Die Nichtberücksichtigung von Trent Alexander-Arnold sorgt weiter für Diskussionen.

Die englische Nationalmannschaft muss vor ihrem Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika einen herben Rückschlag verkraften. Wie am Montagabend bekannt wurde, hat sich Außenverteidiger Tino Livramento von Newcastle United am Tag vor dem ersten Gruppenspiel gegen Kroatien eine Wadenverletzung zugezogen.

Der 23-Jährige fällt damit höchstwahrscheinlich für das gesamte Turnier aus. Nationaltrainer Thomas Tuchel reagierte umgehend und nominierte Trevoh Chalobah vom FC Chelsea als Ersatz nach. Diese Personalentscheidung sorgt für Diskussionen, insbesondere im Hinblick auf die Nichtberücksichtigung von Trent Alexander-Arnold. Livramento hatte sich in der abgelaufenen Saison bei Newcastle United als vielseitiger Defensivspieler etabliert.

Mit einer beeindruckenden Mischung aus Tempo, Zweikampfstärke und taktischer Intelligenz konnte er sowohl auf der linken als auch auf der rechten Abwehrseite überzeugen. Diese Flexibilität war wohl auch der Hauptgrund, warum Tuchel ihn trotz bislang lediglich sechs Länderspieleinsätzen in den Kader berief. Für Livramento selbst ist die Verletzung ein weiterer Tiefschlag in einer von körperlichen Rückschlägen geprägten Karriere. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte er wegen Knie- und Oberschenkelproblemen insgesamt 36 Pflichtspiele für Verein und Nationalmannschaft verpasst.

Nun kommt die Wadenverletzung hinzu, die ihn um die Teilnahme an seinem ersten großen Turnier mit den Three Lions bringt. Der gebürtige Londoner hatte sich zuvor intensiv auf die WM vorbereitet und war als eine der Überraschungen im Aufgebot gefeiert worden. Die englische Presse kommentierte die Einberufung von Livramento als mutigen Schritt eines Trainers, der auf junge, dynamische Spieler setzt. Nun muss Tuchel umplanen.

Mit Trevoh Chalobah nominierte er einen Defensivspieler, der in der vergangenen Saison beim FC Chelsea vor allem als Innenverteidiger zum Einsatz kam. Der 26-Jährige bringt zwar Erfahrung aus der Premier League und der Champions League mit, wird jedoch nur selten als Rechtsverteidiger eingesetzt. Diese Entscheidung wirft Fragen auf, denn mit Trent Alexander-Arnold von Real Madrid stünde ein hochkarätiger Spezialist für die rechte Abwehrseite zur Verfügung.

Alexander-Arnold war bei der Europameisterschaft 2024 noch Stammspieler und zählt zu den besten Vorbereitern seiner Position. Sein Fehlen im Kader hatte bereits vor der WM für Verwunderung gesorgt. Tuchel begründete dies mit taktischen Überlegungen und dem Wunsch nach mehr defensiver Stabilität. Nun wird mit Chalobah ein Spieler nachnominiert, der im offensiven Spiel deutlich weniger Gefahr ausstrahlt.

Das englische Teamquartier in Kansas City bereitet sich derweil auf das Auftaktspiel gegen Kroatien vor. Das Spiel am Mittwochabend um 22 Uhr deutscher Zeit wird live im ZDF und bei MagentaTV übertragen. Die Three Lions gehen als einer der Turnierfavoriten ins Rennen, doch die Personalsorgen trüben die Stimmung. Neben Livramento fehlen auch andere verletzte Spieler wie Luke Shaw und Harry Maguire.

Tuchel will die Negativschlagzeilen jedoch nicht an sich heranlassen und betont die Qualität des gesamten Kaders. Chalobah trainierte bereits am Dienstag mit der Mannschaft und soll sofort einsatzbereit sein. Auch wenn er nicht die natürliche Position eines Rechtsverteidigers einnimmt, hofft Tuchel, dass er mit seiner physischen Präsenz und seinem Stellungsspiel zur Sicherheit der Defensive beitragen kann. Die Entscheidung, auf Alexander-Arnold zu verzichten, bleibt dennoch ein heiß diskutiertes Thema in den englischen Medien.

Insbesondere nach dem kurzfristigen Ausfall von Livramento wirkt die Nachnominierung eines gelernten Innenverteidigers wie ein taktisches Signal. Möglicherweise plant Tuchel, mit einer Dreierkette zu spielen, in der Chalobah neben John Stones und Harry Maguire agieren könnte. Auf den Außenbahnen kämen dann Kyle Walker und Reece James zum Zug, die beide ebenfalls variabel einsetzbar sind.

Wie auch immer die finale Startelf aussehen mag, eines ist klar: Mit der Verletzung von Livramento und der Nichtberücksichtigung von Alexander-Arnold hat die englische Defensive bereits vor Turnierbeginn an Flexibilität verloren. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Tuchels Plan aufgeht und die Three Lions die Gruppenphase erfolgreich überstehen





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